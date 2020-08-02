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- 08:19 После ареста «вагнеровцев» Жириновский заговорил о «крымском» сценарии для Беларуси
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После ареста «вагнеровцев» Жириновский заговорил о «крымском» сценарии для Беларуси
После того, как в Беларуси были задержаны российские наемники ЧВК «Вагнера», белорусский президент Лукашенко поиронизировал о внезапно «приумолкших старших братьях». В России на это посоветовали Беларуси готовиться не к президентским выборам 9 августа, а «возвращаться к родным берегам по примеру Крыма».
Рекомендация белорусам воплотить «крымский сценарий» поступила от депутата Госдумы РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Российский политик предложил Лукашенко неожиданный «красивый ход»: сорвать президентские выборы, отказавшись участвовать в кампании. Об этом сообщает РБК.
В то же время Жириновский признает, что Лукашенко вряд ли последует его рекомендациям. «Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — заявил лидер ЛДПР.
Напомним, в Беларуси на 9 августа назначены выборы президента. 30 июля разразился скандал с задержанием в Минском районе более 30 наемников российской частной военной кампании «Вагнера». Политический журналист Виталий Портников считает, что Путин пытается создать для Лукашенко безвыходную ситуацию и дать понять, что единственный вариант — капитуляция на российских условиях.624
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