Женщина рыла туннель, чтобы вытащить сына из тюрьмы в Запорожской области: в сети показали фото

В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения. Отчаянный план не удалось воплотить в жизнь, женщину вычислили и арестовали. Как и в других похожих случаях, замысел с побегом сорвался из-за бдительных сограждан, заметивших подозрительные земляные работы.

Как сообщает страница «Это Запорожье» в Instagram, инцидент случился в Вольнянском районе Запорожской области. Там в колонии отбывал срок за убийство мужчина из Николаева. Мать заключенного покинула родной город, арендовала дом поблизости от колонии и по ночам рыла тоннель.

Пока женщину не разоблачили, ей удалось прокопать в земле лаз протяженностью около 10 метров и достаточной ширины для взрослого мужчины. В доме при обыске найдены инструменты, используемые для подкопа.

Напомним, в 2009 году в Луганске из СИЗО пытался бежать один из подследственных. Для него сообщники прорыли 16-метровый тоннель. А в 2013 году заключенный из Петровской колонии в Кировоградской области планировал устроить побег на вертолете.

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