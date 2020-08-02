27.49 / 27.77 32.28 / 32.83
Киев: 
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Женщина рыла туннель, чтобы вытащить сына из тюрьмы в Запорожской области: в сети показали фото

9:03 2 августа 2020
тоннель

В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения. Отчаянный план не удалось воплотить в жизнь, женщину вычислили и арестовали. Как и в других похожих случаях, замысел с побегом сорвался из-за бдительных сограждан, заметивших подозрительные земляные работы.

женщина

Как сообщает страница «Это Запорожье» в Instagram, инцидент случился в Вольнянском районе Запорожской области. Там в колонии отбывал срок за убийство мужчина из Николаева. Мать заключенного покинула родной город, арендовала дом поблизости от колонии и по ночам рыла тоннель.

тоннель

Пока женщину не разоблачили, ей удалось прокопать в земле лаз протяженностью около 10 метров и достаточной ширины для взрослого мужчины. В доме при обыске найдены инструменты, используемые для подкопа.

лопата

Напомним, в 2009 году в Луганске из СИЗО пытался бежать один из подследственных. Для него сообщники прорыли 16-метровый тоннель. А в 2013 году заключенный из Петровской колонии в Кировоградской области планировал устроить побег на вертолете.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пасмурная погода в Киеве

"Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления

тоннель

Женщина рыла туннель, чтобы вытащить сына из тюрьмы в Запорожской области: в сети показали фото

жириновский

После ареста «вагнеровцев» Жириновский заговорил о «крымском» сценарии для Беларуси

открытка

День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер