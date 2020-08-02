Хроники коронавируса: инфицированных уже больше 18 млн человек

В воскресенье, 2 августа, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек. Еще миллион добавился всего за четверо суток. Пандемия COVID-19 унесла уже 690 тысяч жизней. Выздоровели 11,3 миллиона человек. Уровень смертности составляет 6%. Активными остаются более 6 миллионов случаев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против ослабления мер по борьбе с пандемией. Чрезвычайный комитет по COVID-19 считает, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые на региональном, национальном и глобальном уровне, необходимо оставить в силе на долгое время. По мнению комитета, вспышка коронавируса, все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал пандемию COVID-19 «кризисом, случающимся раз в столетие».

В США число инфицированных достигло 2 августа 4 миллионов 764 тысяч человек. Скончались почти 158 тысяч больных. Активными остаются почти 2,3 миллиона случаев. Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свое отношение к пандемии и назвал ее веской причиной для переноса выборов главы государства, которые назначены на 3 ноября. Однако предложение Трампа не поддержали даже его соратники по Республиканской партии. В истории страны президентские выборы не отменялись и не переносились еще ни разу. Дату проведения назначает Конгресс США. У президента нет полномочий делать это.

На втором месте по числу инфицированных остается Бразилия. В этой стране выявлено 2 миллиона 709 тысяч зараженных. Скончались 93,6 тысячи больных. Активными остаются свыше 730 тысяч случаев.

Индия является третьей страной в мире, где число инфицированных пересекло миллионную отметку. За последние сутки было выявлено более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число составляет теперь 1 миллион 752 тысячи инфицированных. Скончались 37,4 тысячи больных.

На четвертом месте находится Россия — свыше 845 тысяч подтвержденных случаев. Количество смертей 2 августа превысило 14 тысяч.

Замыкает первую пятерку ЮАР. В этой африканской стране уже более 500 тысяч инфицированных. Власти сообщили о 8 153 смертях за все время пандемии, однако местные СМИ уверен, что умерших гораздо больше.

В списке государств, где число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превышает 100 тысяч, уже 24 государства. Кроме первой пятерки в него также входят Мексика (434 тысячи), Перу (422 тысячи), Чили (почти 358 тысяч), Испания (свыше 355 тысяч), Иран (почти 307 тысяч), Колумбия (306 тысяч), Великобритания (почти 304 тысячи), Пакистан (более 279 тысяч), Саудовская Аравия (277,5 тысячи), Италия (почти 248 тысяч), Бангладеш (240 тысяч), Турция (232 тысячи), Германия (211 тысяч), Аргентина (свыше 196 тысяч), Франция (188 тысяч), Ирак (почти 127 тысяч), Канада (свыше 116 тысяч), Катар (111 тысяч), Индонезия (110 тысяч).

Украина занимает в этом списке 35-е место. В нашей стране выявлено уже 72 тысячи 168 инфицированных.

Украина обошла за последние дни Бельгию (69 тысяч 402) и Беларусь (67 тысяч 946). Среди бывших советских республик наша страна занимает третье место после России и Казахстана (91 тысяча 593 случая).

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