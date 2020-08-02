В Киеве ночные мотогонки привели к трагедии: эксклюзивные фото с места ДТП на Троещине

В Киеве на Троещине в ночь на 2 августа случилось страшное ДТП. По всей видимости, к трагедии привели ночные гонки на трассе, где были ослаблены требования к скоростному режиму.

Байк и «Шевроле Авео» столкнулись на перекрестке бульвара Перова и проспекта Шухевича. По предварительным данным, мотоциклист с пассажиром двигался по пр-ту Шухевича в сторону Лесного массива, а «Шевроле» проезжал перекресток в сторону улицы Маяковского.

Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка, предстоит выяснить следствию. Судя по тому, что мотоцикл буквально разорвало, его скорость была весьма высокой.

Байкер и его пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. Медицинская помощь понадобилась и пассажиру «Шевроле Авео». Начато расследование.

Напомним, в июле на Голосеевском проспекте в Киеве разбился молодой мотоциклист, а под Одессой байкер решил «проскочить» на перекрестке на красный свет и погиб вместе с ребенком-пассажиром.

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