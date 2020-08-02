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Умер известный голливудский актер Уилфорд Бримли, звезда фильмов "Нечто", "Кокон", "Фирма" (фото)
В субботу, 1 августа, в возрасте 85 лет скончался популярный американский актер Уилфорд Бримли, известный по культовым фильмам «Нечто», «Кокон», «Фирма» и многим другим. Он умер в больнице города Сент-Джордж, штат Юта. Причиной смерти стала тяжелая болезнь почек.
Энтони Уилфорд Бримли родился 27 сентября 1934 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Его отец был агентом по продаже недвижимости. После окончания школы Уилфорд отправился служить в армию. Он стал морским пехотинцем. Уволившись в запас, некоторое время работал телохранителем. В числе тех, кого оберегал Бримли, был, например, знаменитый миллиардер Говард Хьюз. Оставив эту работу, Уилфорд занялся тем, что объезжал лошадей на ранчо. Он был очень хорош в этом деле. Бримли стали приглашать на съемки фильмов в качестве каскадера и дрессировщика.
Знакомства в Голливуде принесли ему первые роли в сериалах. А в 1979 году он дебютировал на большом экране и сразу в фильме, который быстро приобрел статус культового. Это была драма «Китайский синдром» с Джеком Леммоном, Майклом Дугласом и Джейн Фонда в главных ролях.
Бримли доказал, что обладает талантом драматического актера. После первого успеха предложения посыпались на него со всех сторон. Но Уилфорд всегда тщательно выбирал сценарии. Главных ролей в его карьере не было, зато роли второго плана он играл мастерски, и это высоко ценили как его партнеры по фильмам, так и зрители.
Вот лишь несколько знаковых картин в карьере Бримли: «Электрический всадник» (1979 год, Роберт Редфорд и Джейн Фонда в главных ролях), «Без злого умысла» (1981 год, Пол Ньюмен и Салли Филд в главных ролях), «Нечто» (1982 год, Курт Расселл в главной роли), «Самородок» (1984 год, Роберт Рефдорд), «Кокон» (1985 год, Стив Гутенберг и Брайан Деннехи), «Фирма» (1993 год, Том Круз), «Трудная мишень» (1993 год, Жан-Клод ван Дамм).
Последним фильмом в карьере Бримли стала приключенческая лента «Тимбер — говорящая собака», вышедший в 2016 году.
Многие американцы хорошо знали Уилфорда как активиста. Люди доверяли ему. У него была репутация человека, который говорит, что делает, и делает, что говорит. Когда у актера обнаружили сахарный диабет, он стал ездить по больницам и рассказывать другим больным о том, как можно и нужно бороться с этим недугом. Бримли также записал огромное количество видеороликов, посвященных лечению диабета, и врачи благодарили его за это.
Уилфорд активно участвовал также в политической жизни Америки. Он поддерживал сенатора Джона Маккейна, когда тот в 2008 году баллотировался в президенты США. Маккейн однажды заявил журналистам, что намерен предложить пост вице-президента Уилфорду Бримли. «Он бывший морской пехотинец, отличный человек, и он старше меня. Думаю, это может сработать», — сказал Джон, а потом рассмеялся, глядя на удивленные лица представителей СМИ.
Бримли был мормоном. В июле 1956 года он женился на Линн Бэджли. Она родила ему четырех сыновей. Супруги прожили счастливо до самой смерти Линн в 2000 году. В октябре 2007 года Уилфорд женился на Беверли Берри, владелице ранчо в штате Вайоминг.
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