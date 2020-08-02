Умер известный голливудский актер Уилфорд Бримли, звезда фильмов "Нечто", "Кокон", "Фирма" (фото)

В субботу, 1 августа, в возрасте 85 лет скончался популярный американский актер Уилфорд Бримли, известный по культовым фильмам «Нечто», «Кокон», «Фирма» и многим другим. Он умер в больнице города Сент-Джордж, штат Юта. Причиной смерти стала тяжелая болезнь почек.

Энтони Уилфорд Бримли родился 27 сентября 1934 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Его отец был агентом по продаже недвижимости. После окончания школы Уилфорд отправился служить в армию. Он стал морским пехотинцем. Уволившись в запас, некоторое время работал телохранителем. В числе тех, кого оберегал Бримли, был, например, знаменитый миллиардер Говард Хьюз. Оставив эту работу, Уилфорд занялся тем, что объезжал лошадей на ранчо. Он был очень хорош в этом деле. Бримли стали приглашать на съемки фильмов в качестве каскадера и дрессировщика.

Знакомства в Голливуде принесли ему первые роли в сериалах. А в 1979 году он дебютировал на большом экране и сразу в фильме, который быстро приобрел статус культового. Это была драма «Китайский синдром» с Джеком Леммоном, Майклом Дугласом и Джейн Фонда в главных ролях.

Кадр из фильма "Нечто"

Бримли доказал, что обладает талантом драматического актера. После первого успеха предложения посыпались на него со всех сторон. Но Уилфорд всегда тщательно выбирал сценарии. Главных ролей в его карьере не было, зато роли второго плана он играл мастерски, и это высоко ценили как его партнеры по фильмам, так и зрители.

Кадр из фантастической комедии "Кокон"

Вот лишь несколько знаковых картин в карьере Бримли: «Электрический всадник» (1979 год, Роберт Редфорд и Джейн Фонда в главных ролях), «Без злого умысла» (1981 год, Пол Ньюмен и Салли Филд в главных ролях), «Нечто» (1982 год, Курт Расселл в главной роли), «Самородок» (1984 год, Роберт Рефдорд), «Кокон» (1985 год, Стив Гутенберг и Брайан Деннехи), «Фирма» (1993 год, Том Круз), «Трудная мишень» (1993 год, Жан-Клод ван Дамм).

Уилфорд Бримли и Том Круз в фильме "Фирма"

Последним фильмом в карьере Бримли стала приключенческая лента «Тимбер — говорящая собака», вышедший в 2016 году.

Многие американцы хорошо знали Уилфорда как активиста. Люди доверяли ему. У него была репутация человека, который говорит, что делает, и делает, что говорит. Когда у актера обнаружили сахарный диабет, он стал ездить по больницам и рассказывать другим больным о том, как можно и нужно бороться с этим недугом. Бримли также записал огромное количество видеороликов, посвященных лечению диабета, и врачи благодарили его за это.

Уилфорд активно участвовал также в политической жизни Америки. Он поддерживал сенатора Джона Маккейна, когда тот в 2008 году баллотировался в президенты США. Маккейн однажды заявил журналистам, что намерен предложить пост вице-президента Уилфорду Бримли. «Он бывший морской пехотинец, отличный человек, и он старше меня. Думаю, это может сработать», — сказал Джон, а потом рассмеялся, глядя на удивленные лица представителей СМИ.

Бримли был мормоном. В июле 1956 года он женился на Линн Бэджли. Она родила ему четырех сыновей. Супруги прожили счастливо до самой смерти Линн в 2000 году. В октябре 2007 года Уилфорд женился на Беверли Берри, владелице ранчо в штате Вайоминг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти культового британского режиссера Алана Паркера. Он скончался 31 июля в возрасте 76 лет.

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