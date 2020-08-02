В первой украинской лиге забит гол-красавец с центра поля (видео)

Украшением матча 27-го тура первой украинской лиги между краматорским «Авангардом» и «Черкащиной стал роскошный удар с центра поля игрока команды гостей Игоря Нечая, в свое время выступавшего за юношей киевского «Динамо» и юношескую сборную Украины. В самом конце первого тайма 24-летний полузащитник «Черкащины» при счете 1:0 в пользу соперника воспользовался тем, что голкипер «Авангарда» далеко вышел из ворот и ударом метров с 50 поразил цель.

Только вот удержать ничью аутсайдеру первой лиги не удалось: на 84-й минуте коллектив из Донецкой области забил победный гол (2:1). Правда, у «Черкащины», занимающей в турнирной таблице последнюю позицию, еще есть шанс спастись от понижения в классе. В переходных матчах за место в первой лиге команда из Черкасс сразится с «Вересом» из Ровно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко забил победный мяч в ворота «Челси» в поединке чемпионата Англии.

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