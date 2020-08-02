Четыре часа наркоза, шок, раны: собака искусала известную одесскую зоозащитницу

Жуткий случай произошел в субботу, 1 августа, в Одессе. Известную зоозащитницу Диану Колычеву буквально «порвала» собака. Ранее в Одессе стаффордширский терьер искусал пенсионерку.

Как сообщили в организации Animal SOS Odessa, последние недели Диана занималась очень сложной собакой. Хозяева животного уехали и оставили его на пожилых людей. Девушка помогала — водила собаку на занятия с кинологом, выгуливала и кормила подопечную. Вчера собака неожиданно проявила агрессию и набросилась на Диану. Девушку госпитализировали с тяжелыми рваными ранами. Хирургическая операция длилась более четырех часов…

«Скорая, четыре часа наркоза, шок, раны… Диша, которая летела на помощь, не щадя своих сил и времени, которая откликалась на просьбы, которая тянула самых сложных, травмированных, несчастных животных — сейчас она в реанимации, в тяжёлом состоянии, и ей нужна помощь!

Лечение очень сложное и дорогое. Она борется. Борется изо всех сил!

Просим поддержки, добрых мыслей, молитв — наша Диана всегда думала о тех, кого нужно спасать, о тех, кто слабее", — пишут зоозащитники.

Также сообщается, что 2 августа Колычева пришла в себя и смогла поговорить с мужем по телефону.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Боярке Киевской области ротвейлер насмерть загрыз мужчину. За год до трагедии этот пес уже нападал на людей. Тогда суд постановил изъять собаку у хозяйки, но по каким-то причинам предписание не было выполнено.

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