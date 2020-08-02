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Экс-футболист женился на премьер-министре Финляндии Санне Марин (фото)
Бывший футболист финских клубов «Ильвес» и ТПВ 34-летний Маркус Ряйкконен женился на премьер-министре Финляндии, своей ровеснице Санне Марин (кстати, самом молодом премьер-министре в мире!). Об этом глава правительства сообщила в Instagram, сопроводив пост свадебной фотографией.
«Вчера мы сказали друг другу, что хотим этого. Я счастлива и благодарна, что могу разделить свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы многое видели и пережили вместе, делили радости и горести, поддерживали друг друга в штиль и в бурю. Мы прожили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери. Из всех людей ты для меня единственный. Спасибо тебе за то, что ты рядом со мной», — написала Санна Марин в социальной сети.
Свадьба прошла в резиденции главы правительства. На торжество, которое состоялось 1 августа, были приглашены родные и друзья молодоженов. Сообщается, что известный политик и экс-форвард встречались 16 лет, еще со школьной скамьи. В январе 2018 года у пары родилась дочь Эмма Амалия.
Самый молодой премьер-министр в мире Санна Марин с дочерью Эммой Амалией
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победитель Уимблдона 73-летний Илие Настасе женился пятый раз.
Фото Instagram191
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