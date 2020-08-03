Активный день: гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака

Понедельник, 3 августа, — активный день, требующий больших затрат энергии. «ФАКТЫ» постоянно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают гороскоп на 3 августа.

ОВЕН

Удачными окажутся переговоры. Велика вероятность получения заманчивого предложения, которое может открыть перед вами новые перспективы. В личной жизни избегайте суеты и выяснения отношений.

ТЕЛЕЦ

День хорош для самоанализа, подведения каких-то итогов. Одиноким Тельцам звезды говорят: счастье совсем рядом, стоит только внимательно посмотреть по сторонам.

БЛИЗНЕЦЫ

На службе велик риск допустить ошибку, будьте более внимательны при работе с документами. В этот день следует ограничить нагрузки как физические, так и эмоциональные, в противном случае организм может дать сбой.

РАК

Отличное настроение окажется залогом успеха. Те, кто задумывался о новом месте работы, имеют неплохие шансы осуществить желаемое. Вполне вероятна помощь и поддержка влиятельных лиц.

ЛЕВ

Сумеете прекрасно справиться со сложными и неординарными делами, не исключены денежные поступления. В этот день желательно воздержаться от употребления каких-либо энергетических напитков.

ДЕВА

Хорошо пойдут дела, связанные с профессиональной деятельностью, можно также отправляться в дальние поездки. По возможности старайтесь меньше времени проводить за монитором компьютера или перед экраном телевизора. Берегите зрение.

ВЕСЫ

На вашем пути могут возникнуть какие-то преграды. Благодаря своей находчивости и дару красноречия сумеете найти решение проблемы. Будьте внимательны, находясь за рулем.

СКОРПИОН

Любое дело, за которое возьметесь сегодня, следует довести до конца. Доверьтесь внутреннему голосу и надейтесь только на собственные силы, в противном случае добиться желаемого вряд ли удастся.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит довольно активный и насыщенный день. Благодаря своей напористости сумеете решить многие вопросы. Некоторым представителям знака день сулит судьбоносную встречу, которая может в корне изменить жизнь.

КОЗЕРОГ

Могут удачно разрешиться дела, связанные с финансами, особенно с долгосрочными кредитами или большими займами. Откажитесь от чьей-либо помощи при выполнении своих непосредственных обязанностей — велик риск, что вам окажут медвежью услугу.

ВОДОЛЕЙ

Благодаря творческому вдохновению и приливу жизненной энергии сумеете с легкостью реализовать свои идеи. Также нынешний день хорош для завершения начатого ранее.

РЫБЫ

День не приемлет каких-либо перемен. Вероятны проблемы при общении с представителями государственных инстанций. Воздержитесь от споров, старайтесь спокойно отстаивать свою позицию, мило улыбаясь.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на неделю с 3 по 9 августа от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

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