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Активный день: гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака
Понедельник, 3 августа, — активный день, требующий больших затрат энергии.
«ФАКТЫ» постоянно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают гороскоп на 3 августа.
ОВЕН
Удачными окажутся переговоры. Велика вероятность получения заманчивого предложения, которое может открыть перед вами новые перспективы. В личной жизни избегайте суеты и выяснения отношений.
ТЕЛЕЦ
День хорош для самоанализа, подведения каких-то итогов. Одиноким Тельцам звезды говорят: счастье совсем рядом, стоит только внимательно посмотреть по сторонам.
БЛИЗНЕЦЫ
На службе велик риск допустить ошибку, будьте более внимательны при работе с документами. В этот день следует ограничить нагрузки как физические, так и эмоциональные, в противном случае организм может дать сбой.
РАК
Отличное настроение окажется залогом успеха. Те, кто задумывался о новом месте работы, имеют неплохие шансы осуществить желаемое. Вполне вероятна помощь и поддержка влиятельных лиц.
ЛЕВ
Сумеете прекрасно справиться со сложными и неординарными делами, не исключены денежные поступления. В этот день желательно воздержаться от употребления каких-либо энергетических напитков.
ДЕВА
Хорошо пойдут дела, связанные с профессиональной деятельностью, можно также отправляться в дальние поездки. По возможности старайтесь меньше времени проводить за монитором компьютера или перед экраном телевизора. Берегите зрение.
ВЕСЫ
На вашем пути могут возникнуть какие-то преграды. Благодаря своей находчивости и дару красноречия сумеете найти решение проблемы. Будьте внимательны, находясь за рулем.
СКОРПИОН
Любое дело, за которое возьметесь сегодня, следует довести до конца. Доверьтесь внутреннему голосу и надейтесь только на собственные силы, в противном случае добиться желаемого вряд ли удастся.
СТРЕЛЕЦ
Предстоит довольно активный и насыщенный день. Благодаря своей напористости сумеете решить многие вопросы. Некоторым представителям знака день сулит судьбоносную встречу, которая может в корне изменить жизнь.
КОЗЕРОГ
Могут удачно разрешиться дела, связанные с финансами, особенно с долгосрочными кредитами или большими займами. Откажитесь от чьей-либо помощи при выполнении своих непосредственных обязанностей — велик риск, что вам окажут медвежью услугу.
ВОДОЛЕЙ
Благодаря творческому вдохновению и приливу жизненной энергии сумеете с легкостью реализовать свои идеи. Также нынешний день хорош для завершения начатого ранее.
РЫБЫ
День не приемлет каких-либо перемен. Вероятны проблемы при общении с представителями государственных инстанций. Воздержитесь от споров, старайтесь спокойно отстаивать свою позицию, мило улыбаясь.
Хорошего вам дня!
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