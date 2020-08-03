В Прикарпатье полицейские машиной сбили велосипедистов и скрылись с места ДТП

Очередное ДТП с участием полицейских, сбежавших с места происшествия, произошло в селе Старые Куты Косовского района Ивано-Франковской области.

Водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на двух велосипедистов, после чего скрылся с места происшествия, сообщает ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области. Водитель и его пассажир — полицейские Косовского отделения полиции, которые находились вне службы.

Велосипедисты доставлены в больницу. Пострадавшие — отец и его 16-летний сын. У подростка травма ноги, у мужчины черепно-мозговая травма.

По факту ДТП начато служебное расследование, ГБР открыло уголовное производство, полицейские отстранены от служебных обязанностей.

Как сообщают другие источники, правоохранители разъезжали на машине с польской регистрацией. По информации свидетелей, полицейские, вероятно, были пьяны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе автомобиль с пьяным полицейским за рулем сбил пешеходов.

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