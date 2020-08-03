Когда с началом карантина закрылись все салоны красоты, многие женщины пришли в отчаяние. Как сделать коррекцию бровей, которые неумолимо отрастают? Как привести в порядок ногти, покрытые гель-лаком? Как в домашних условиях сделать стрижку челки и покрасить корни волос? И подобных вопросов накопилось огромное количество. Возможно, мужчинам не понять этого, но для женщин закрытие салонов оказалось сродни катастрофе. А когда стало очевидным, что без маски теперь не обойтись, женщины совсем загрустили: как теперь делать макияж и нужен ли он теперь вообще? О том, как изменится бьюти-индустрия в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказала известный визажист и бьюти-блогер, основательница школы стиля и макияжа, автор трехтомника «Искусство перевоплощения» Татьяна Бойко. Ей доверяли свои лица Ингрид, Патрисия Каас и другие известные люди.

«Тем, у кого идеальная кожа, макияж практически не нужен»

— Татьяна, сегодня маска стала непременным атрибутом нашей жизни. Как думаете, в связи с этим помада и блеск для губ потеряют свою актуальность — особенно яркие?

— Однозначно, тренды поменяются. Из-за необходимости носить маску акцент с губ в макияже переместится на глаза и брови.

— По мнению всемирно известного бровиста Джареда Бейли, средства для ухода за бровями в косметичках женщин заменят помаду, их производство будет расти стремительными темпами. А что вы думаете по этому поводу?

— Да, брови стали трендом № 1. И это произошло еще до пандемии. Если раньше все процедуры по уходу за бровями выполнял визажист, то сейчас бровист — новая профессия. И я стояла у истоков ее появления в нашей стране, когда несколько лет назад организовала первый в Украине чемпионат по оформлению бровей. Думаю, мода на красивые широкие брови задержится еще надолго. При этом нужно понимать, что если акцент делается на таких бровях, то на глазах он должен быть минимальным. Тем, у кого брови не очень выразительные, стоит подчеркивать красоту глаз.

— Читала, что в апреле в Великобритании наблюдался рекордный рост продаж средств для ухода за бровями.

— Меня это совсем не удивляет. Когда в начале своей творческой деятельности я работала в салоне красоты международной сети в Киеве, самой популярной услугой было оформление бровей. Запись на нее была плотной — с восьми утра до десяти вечера. И еще двадцать лет назад благодаря этой услуге я сумела заработать на хороший автомобиль! А самым покупаемым продуктом в салоне был гель для бровей.

— Эксперты также прогнозируют небывалый спрос на средства по уходу за кожей. Ведь жизнь взаперти и ношение масок, понятное дело, не способствуют ее безупречному виду.

— Чтобы кожа была здоровой, ей нужно дышать. Знаете, тем, у кого она идеальная, и макияж практически не нужен. Делается только легкий акцент на глаза или на брови. Макияж необходим в том случае, когда необходимо создать эффект здоровой свежей кожи. О такой мечтает каждая женщина, поэтому за данной нишей будущее. Думаю, в новой реальности, когда многие решат ограничить хождение по салонам, смогут заменить более дорогие средства на более доступные — например, масла на основе растений. Природа нам в помощь! Вообще за время карантина многое в представлениях людей меняется. Например, я сама научилась красить волосы, могу сделать себе маникюр. Все станет более функциональным: макияж, маникюр, прическа… Уйдут излишества, украшательство, вычурность. Точнее, все это начало уходить уже давно. В приоритете — натуральность.

— Говорят, что новые реалии, когда общение перешло в онлайн, поспособствуют появлению на рынке пудры и тонирующих средств, которые помогут женщине идеально выглядеть на экране.

— Думаю, это маркетинговые ходы, так как, к сожалению, нет такого средства, которое бы сделало лицо идеальным. Например, сияющая пудра, которую в магазинах предлагают как средство, которое сделает лицо свежим и молодым, на самом деле при преломлении света подчеркивает мешки под глазами и прочие недостатки внешности. Наносить ее нужно в определенные места.

«У людей нет денег, поэтому теперь многие учатся делать различные процедуры самостоятельно»



— Накануне открытия салонов многие боялись, что будет трудно записаться, так как все ринутся на стрижки, окрашивания, коррекцию бровей, маникюр и педикюр.

— У меня много друзей, которые имеют салоны красоты. Они очень готовились к открытию. Но, к сожалению, их ждали большие разочарования. В первую неделю было много клиентов, а потом… тишина. У людей нет денег, поэтому многие теперь учатся делать различные процедуры себе самостоятельно. В интернете сейчас в помощь различные видео-уроки и курсы.

— Когда начался карантин, многие специалисты бьюти-сферы ушли в онлайн. Появилась новая ниша — дистанционная косметология. Клиенты звонили и писали в соцсети с просьбой к мастерам дать советы по уходу за кожей. Такой косметологии пророчат хорошее будущее. Но разве можно тип кожи определить по фото или на видео?

— Сейчас даже медицина есть дистанционная. Так и бьюти-эксперт может работать. Тип кожи профессионал установит легко. Это поможет сделать макросъемка. К тому же, клиенты сейчас достаточно грамотные, зачастую сами прекрасно знают, какой у них тип кожи. Я и сама создала уже онлайн-школу и собираюсь создавать онлайн-академию, в которую собираюсь привлечь лучших экспертов — парикмахеров, косметологов…

— Как обезопасить себя в салонах красоты от заражения?

— Дезинфекция — это главное. Кроме того, например, я сейчас пытаюсь искать пути минимального прикосновения к клиенту, потому что за этим будущее. Например, актуальна техника нанесения макияжа с помощью воздушной кисти — аэрографа. Это и до пандемии было популярно, а теперь станет необходимостью.

— Мастер должен работать в перчатках?

— Да. И, конечно, в маске.

«Парфюмерный тренд — ароматы-антидепрессанты»

— Сейчас появляется все больше гаджетов для домашнего ухода за лицом и телом. Например, ультразвуковой скраб, очищающая щетка… Эта сфера будет развиваться?

— Конечно. Такие аппараты уже есть у многих клиенток — и они будут становиться все популярнее. Самомассаж лица и фейсбилдинг будут очень востребованы. В интернете есть достаточно много уроков.

— Какие изменения, с вашей точки зрения, ждут нейл-индустрию?

— До пандемии я была в США и отметила для себя, что женщины стремятся иметь натуральные здоровые ногти. На покрытие гель-лаками тратится слишком много денег и времени. Но, конечно, есть сферы деятельности, где это оправдано. Например, если руки попадают в кадр.

— Как выживают в столь сложных условиях ваши коллеги?

— Нередко салоны переезжают в более дешевые помещения, а мастера уходят на фриланс и работают в коворкинге, но это возможно только при условии наличия постоянных клиентов.

— Всем непросто. К слову, парфюмеры назвали три аромата-антидепрессанта. Это запах фруктов, моря и круассанов.

— Ароматы-антидепрессанты — парфюмерный тренд, так как многим сейчас психологически сложно. Главное — чтобы была возможность их покупать.

— Психологи утверждают, что посредством своих мыслей мы формируем наше будущее. Вы согласны с этим мнением?

— Стопроцентно. Мир сейчас динамично меняется. И нужно понимать, что для того, чтобы изменить мир к лучшему, нужно пройти перезагрузку. Думаю, многое будет переходить в онлайн и это даст еще больше перспектив. Например, для меня открываются возможности делиться своими наработками со всеми странами.



— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Развивайтесь, открывайте в себе новые таланты, идите вперед, будьте гармоничны и красивы, независимо от обстоятельств.

Ранее в рубрике «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» актриса Ольга Сумская рассказала, что до сих пор не рискует ходить в салоны красоты. Ее выручает то, что еще до пандемии звезда освоила макияж, маникюр и даже покраску волос.

Фото из альбома Татьяны Бойко

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