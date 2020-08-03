Ссоры и судьбоносные встречи: любовный гороскоп на август для всех знаков зодиака

Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ, эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака. Гороскоп на каждый день читайте здесь

Овен

Последний летний месяц обещает Овнам накал страстей в сфере личных отношений. Семейные представители знака могут столкнуться с ревностью партнера, которая то и дело будет провоцировать ссоры. Совет звезд — не нагнетать обстановку. А чтобы выровнять ситуацию, постарайтесь устроить романтический отдых, который позволит утихомирить волны в ваших отношениях.

Телец

Одиноким сердцам конец лета сулит романтические сюрпризы. Будьте внимательны! Впереди — судьбоносная встреча. Тем, кто уже нашел свою любовь, стоит быть внимательнее к партнеру. Скорее всего, между вами назревает важный разговор, которого не стоит избегать.

Близнецы

Представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт и комплименты вам гарантированы. Но если одиноким Близнецам это сулит череду романтических свиданий, то семейным — стоит быть осторожнее. Есть большая вероятность, что невинные знаки внимания посторонних станут серьезным поводом для ревности со стороны любимого человека.

Рак

Этот месяц для семейных Раков — прекрасная возможность изменить к лучшему свою семейную жизнь. Сейчас вы с партнером будете на одной волне, а потому договориться и прийти к общему знаменателю не составит труда. Не упустите момент, чтобы решить спорные вопросы.

Лев

Звезды советуют Львам сбавить напор. Скорее всего, ваше упрямое и настойчивое желание все проконтролировать станет главным поводом для ссор с партнером. А потому старайтесь давать любимому человеку больше свободы и хотя бы изредка уступайте роль первой скрипки.

Дева

В этот период Девы будут склонны делать из мухи слона, находя проблемы в отношениях с половинкой, что называется, на пустом месте. И чтобы избежать ссор и конфликтов, звезды советуют представителям знака сдерживать себя в критике и укорах по отношению к любимому человеку.

Весы

Звезды советуют представителям знака быть осторожнее с новыми знакомствами. Ваша романтичная натура может подталкивать вас к необдуманным шагам и чрезмерной искренности. Но торопиться не стоит — есть большой риск столкнуться с разочарованием.

Скорпион

Главной причиной разногласий в отношениях Скорпионов с любимыми людьми может стать замкнутость представителей знака. Как бы вы ни боялись показаться слабым и уязвимым, не стоит забывать, что ваше молчание партнер может воспринимать как холодность и отстраненность. Будьте откровеннее! Всего один разговор по душам способен не только всё расставить по местам, но и помочь вам найти выход из трудной ситуации.

Стрелец

В этот период семейные Стрельцы смогут насладиться гармонией и взаимопониманием в отношениях со своей половинкой. Самое время обсудить дальнейшие планы и понять, что вы мыслите в одном направлении.

Козерог

Ваше упрямство может стать главным камнем преткновения в отношениях с любимым человеком. Несмотря на то что партнер привык идти у вас на поводу, сейчас есть риск столкнуться с ситуацией, когда «нашла коса на камень». А потому во избежание бесконечных споров постарайтесь уступить своей половинке.

Водолей

В этот период Водолеев накроет волна неопределенности, из-за которой представители знака могут даже усомниться в правильности выбора своего партнера. То и дело им будет казаться, что все не так. Но здесь лучше избежать откровенных высказываний в адрес любимого человека. Совсем скоро вы поймете, что ваши сомнения были напрасны, а вот доверие партнера вернуть будет не так легко.

Рыбы

Начало августа сулит одиноким Рыбам судьбоносные знакомства. Вполне вероятно, что на вашем пути встретится любовь всей жизни. Главное при этом — не торопить события. Чтобы не спугнуть свое счастье, позвольте всему идти своим чередом.

Ранее Хаял Алекперов составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» гороскоп здоровья для всех знаков на август.

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