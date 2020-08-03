Покупателю могут выдать не только бумажный, но и электронный чек: что нужно знать о новшестве

С 1 августа в Украине начала работать новая система проведения расчетных операций между покупателями и продавцами. Напомним, еще осенью 2019 года парламент принял два закона, которые касаются не только сотен тысяч предпринимателей, но и миллионов граждан, пользующихся их услугами. Первый — «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». И фактически дополняющий его — «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». Часть положений этих законов вступила в силу сразу после опубликования, часть — с 1 октября 2020 года, а еще некоторые нормы — только с 1 января 2021 года. Тем не менее теперь использование регистраторов расчетных операций (РРО), то есть кассовых аппаратов или специальных программ, проводящих расчеты, становится обязательным для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.

«Новые законы не одобряют те предприниматели, которые привыкли вести бизнес «в серую»

О том, как будет работать украинский бизнес в новых условиях, «ФАКТАМ» рассказал соучредитель системы автоматизации для заведений Poster Родион Ерошек.

— Какие именно новшества в сфере использования РРО вводятся с 1 августа?

— В первую очередь начинают работать «программные» или, как их еще называют, «облачные» РРО — виртуальный аналог кассового аппарата, представляющий собой программу для компьютера, смартфона или планшета. Также разрешено использование электронного чека вместо бумажного. При этом начнут действовать новые штрафы за нарушение использования РРО. Так, за первое нарушение будет налагаться штраф в размере 10% стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг. А за каждое следующее нарушение — 50%.

— Готов ли частный бизнес к внедрению этих новшеств?

— Новые законы одобряют далеко не все предприниматели, особенно недовольны те, кто привык вести бизнес «в серую». Большинство негатива касается именно расширения круга тех, кто должен использовать РРО. Но, во-первых, с 1 августа еще никто не обязывает фискализироваться, закон про обязательную фискализацию вступает в силу с 1 января 2021 года.

Во-вторых, даже с 1 января не многое поменяется. Большая часть малого бизнеса работает на 2-й группе, и у них сумма единого налога не зависит от оборота. По новым нормам лимит оборота увеличили с 1,5 до 5 млн гривен. Если при выходе из «серой» зоны у такого бизнеса увеличится выручка, это не приведет к кардинальным изменениям. В долгосрочной же перспективе детенизация бизнеса выгодна всем.

— Как теперь будут проводится расчетные операции и как они будут регистрироваться?

— Созданный программным РРО чек регистрируется на сервере налоговой, и ему автоматически присваивается фискальный номер. Алгоритм работы программных РРО такой же, как и у обычных: открытие смены, регистрация продаж, Z-отчет. Чтобы начать работу с программным РРО, достаточно использовать электронную печать, выбрать юрлицо или физлицо-предпринимателя и кассу.

В отличие от фискальных регистраторов, которые следовало долго регистрировать в налоговой, программные РРО можно быстро зарегистрировать в онлайне. Теперь можно будет печатать чеки на обычном термальном принтере или выдавать электронный чек: показать QR-код или отправить в смс либо на почту данные по чеку, чтобы потом клиент мог по нему найти информацию на сайте налоговой.

Стоит отметить, что в случае сбоев с интернетом, облачный РРО может работать, как и старые фискальные регистраторы, в режиме оффлайн. В законе прописано, что у предпринимателей есть 36 часов и резерв из 2000 чеков на время отсутствия сети. Для старых фискальников пока что оставили 72 часа и неограниченное количество чеков. Но как для «железных», так и для облачных РРО в течение одного месяца нельзя работать в оффлайн-режиме более 168 часов.

Будет также работать система социального контроля «кэшбек-компенсация за счет штрафа». То есть покупатели смогут выявлять нарушения выдачи чека и получать за это поощрения при условии, что итоговая сумма чека или покупки — не менее 850 грн. При этом сумма кэшбэка, полученная «доносчиком», не будет облагаться налогом на доход.

«Те заведения которые уже работают с классическими кассовыми аппаратами, могут продолжать функционировать в таком же режиме»

— Кому в новых условиях работы выгодно использовать программные РРО, а кому лучше остаться на традиционных кассовых аппаратах?

— Запуск программных не отменяет использование классических РРО — кассовых аппаратов или фискальных регистраторов. Просто теперь можно использовать любой вариант. То есть те заведения и магазины, которые сейчас работают с классическими фискальными регистраторами, могут спокойно продолжать работать в таком же режиме. Инвестиции в оборудование уже сделаны, система отлажена, нет смысла что-то менять.

А вот кому подойдут программные РРО — это малый и средний бизнес, который еще не фискализирован или который только планирует открытие. Такие заведения могут использовать законодательные требования как возможность для апгрейда — выбрать программу, которая, помимо отправки данных в налоговую, дает целый ряд современных инструментов для ведения бизнеса.

— Насколько сейчас бизнес обеспечен программными РРО?

— Сегодня на рынке представлены несколько видов программных РРО. Их условно можно разделить на три группы:

телефон или планшет + бесплатная программа «пРРОсто» от налоговой;

подобные решения от частных поставщиков (это могут быть как мобильные приложения, web-страницы, так и устройства 3 в 1: принтер, терминал с предустановленной программой «пРРОсто» или подобным минимальным софтом);

системы автоматизации ресторанов и магазинов, интегрированные напрямую с налоговым облаком.

Программа «пРРОсто» и частные «аналоги» не дают возможности вести полноценный складской и финансовый учет, они заточены, по сути, всего под одну функцию — продажа товаров. Такие решения подойдут тем, кто хочет просто исполнить закон «для галочки» и иметь возможность легально продавать. Цена за устройства, например, 3 в 1 стартует от 6 000 грн.

В свою очередь системы автоматизации представляют собой комплексные продукты, которые решают все вопросы: продажи, склад, финансы, аналитика, CRM. Такие системы, как правило, уже интегрированы с ключевыми сервисами, включая 1С, видеонаблюдение, сервисы доставки, аналитики, отправки СМС и e-mail рассылок. Интеграция с налоговым облаком — просто еще одна из функций такой системы. Всё это пользователь получает бесплатно в рамках своего тарифа.

Например, стоимость тарифа системы автоматизации Poster стартует от 350 грн в месяц. За эту же плату владелец бизнеса также получает бесплатный доступ к приложению на смартфон Poster Boss, которое позволяет управлять бизнесом из любой точки мира и работать с отчетами в реальном времени.

То есть если внимательно подойти к выбору программных РРО, то за несколько сотен гривен в месяц можно найти вариант, который позволит не только соответствовать требованиям законодательства, но и полностью автоматизировать свой бизнес, — подытожил Родион Ерошек.

Стоить напомнить, что недавно Министерство юстиции Украины издало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций (РРО), чем узаконило «кассовые аппараты в смартфоне», которые теперь становятся обязательными для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.

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