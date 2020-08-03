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Мир

Беларусь получила запрос Украины по задержанным «вагнеровцам»

23:02 3 августа 2020
задержание

Генпрокуратура Беларуси получила запрос Киева о временном аресте задержанных под Минском российских боевиков ЧВК «Вагнер».

«Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора «Украинской правде».

Также сообщается, что Минск готовит экстрадиционные документы по этим людям.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов Беларуси. Киев предложил Минску провести экстрадицию тех «вагнеровцев», кто засветился в боевых действиях на Донбассе.

О том, с какой целью Россия забрасывает в Беларусь «зеленых человечков», имеющих большой боевой опыт, читайте в материале «ФАКТОВ»,

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