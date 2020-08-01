Бойцы частной военной компании «Вагнер», которых под Минском задержали сотрудники спецслужб Беларуси, прибыли в страну для организации массовых беспорядков.

Следствие располагает доказательствами, что Беларусь не была страной транзита для бойцов, а все вместе они были отрядом, передает Общественное телевидение Беларуси.



32 мужчины призывного возраста, которых задержали в санатории «Белорусочка» под Минском, еще одного — на юге страны, сразу привлекли к себе внимание нехарактерным поведением, четкой организацией действий.

Нестыковки начались еще на белорусско-российской границе, когда группу сначала не пропускали россияне. Затем в пути был изменен маршрут — вместо аэропорта в Минске, была заявлена гостиница IBB. Есть выписка о бронировании 17 номеров в этом отеле.

Группа якобы должна была лететь в Стамбул 25 июля, но рейс турецких авиалиний вылетел из минского аэропорта с опозданием и без 33 пассажиров, у которых были билеты. 27 июля старший группы приказал всем сжечь старые билеты в урне на улице.

Из гостиницы IBB группа переехала в санаторий «Белорусочка», где всех и задержали.



Руководитель следственной группы Александр Агафонов отметил, что у 33 граждан России на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в турецкий Стамбул. Но, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались. Группа была организована и управлялась по военным стандартам. В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ру с обозначенной целью — для управления личным составом.

Участниками группы являлись все 33 задержанных. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Республике Беларусь — противоречивы. 11 человек заявили следователям, что намеревались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались.



Агафонов отметил, что следствие располагает и другими данными, подтверждающими, что конечной точкой маршрута был именно Минск.

Напомним, часть задержанных состоят в базе украинского сайта «Миротворец», публикующего данные лиц, принявших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Киев передаст Минску информацию, подтверждающую преступную деятельность «вагнеровцев» на территории Украины и будет просить Беларусь экстрадировать в Украину наемников, воевавших на Донбассе.





276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter