4 августа 2020

4 августа 1757 года в Миргороде в семье потомственного казака Луки Ивановича Боровиковского родился сын, которого счастливые родители нарекли Владимиром. Отец, дядя и старшие братья будущего художника были иконописцами. Довольно часто получали они заказы на создание икон для местных храмов. С раннего детства отец начал привлекать маленького Володю к занятиям живописью. И как только молодой, но уже тогда подававший большие надежды художник Владимир Боровиковский, отслужив короткий срок в Миргородском казачьем полку, вернулся в родной город, его тут же с головой увлекла творческая работа.

Случилось так, что в 1787 году Миргород должна была посетить императрица Екатерина II. Обычно, направляясь на юг, она имела обыкновение бывать в Миргороде проездом. Так вот. Предводитель губернского дворянства Василий Капнист решил преподнести правительнице сюрприз и заказал Боровиковскому создать два панно для гостевого дворца. Екатерина была потрясена увиденным. Аллегорические сцены, на которых сама императрица была изображена общающейся с греческими мыслителями, так ей приглянулись, что она велела Боровиковскому немедленно отправляться в Петербург на обучение.

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. В Академию художеств живописца-самоучку не приняли. Из-за возраста. Стар, мол, уже для этого дела. Но судьба и тут была к художнику благосклонной. Давать уроки ему вызвались придворный мастер Иоганн Лампи и живописец-академик Дмитрий Левицкий. Природный дар и случай помогли талантливому художнику из провинциального Миргорода довольно быстро сделать блестящую карьеру в столице империи. Его камерные портреты, выполненные в сентиментальной манере, настолько быстро пришлись по вкусу и ценителям живописи, и богатым покровителям, что вскоре уже, приобретя славу известного портретиста, Боровиковский только и успевал, что принимать один заказ за другим. Его портреты Марии Лопухиной, Елены Нарышкиной, князя Куракина и восточного принца Муртазы Кули-Хана вызывали неописуемый восторг у всех, кто их видел воочию.

Впрочем, слава сопровождала Боровиковского недолго. Оказавшись в центре придворных интриг, он со временем стал получать всё меньше заказов. Хотя по-прежнему заработанных денег ему вполне хватало не только на вполне обеспеченную жизнь, а ещё и на щедрые посылки с гостинцами, которые он регулярно отправлял в родной Миргород. По субботам бедняки толпились у дверей его петербургской квартиры, зная, что известный художник никого не оставит без милостыни. Ни жены, ни детей у Боровиковского не было. Решив всего себя посвятить искусству, он так и завершил свою жизнь в одиночестве, окружённый чужими людьми и немногочисленными к тому времени поклонниками и учениками, среди которых, кстати, был и будущий знаменитый живописец Алексей Венецианов.

В киевском музее русского искусства, который сейчас называется уже как-то по-другому, есть целый ряд замечательных портретов кисти Владимира Боровиковского. От них просто невозможно оторвать глаз. Рассеянный свет, ореол таинственности, словно витающий над нежными образами, неяркие и неброские цвета убранства — всё это Боровиковский. Настоящий. Неповторимый…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.