Ястремская вернулась на корт победой над третьей ракеткой Испании (видео)

В ночь на вторник, 4 августа, вторая ракетка Украины (25-я в мире) Даяна Ястремская сыграла свой первый матч на турнирах WTA после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса (еще в феврале она уступила в 1/8 финала состязаний в Дохе экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе).

В поединке первого круга соревнований в Палермо (Италия) с призовым фондом 163,103 тысячи евро украинка, отметившая 15 мая 20-летие, в упорной борьбе за 1 час и 45 минут сломила сопротивление третьей ракетки Испании Сары Соррибес-Тормо (83-я в мире) — 6:3, 6:4. При этом во втором сете Даяна, казалось, безнадежно проигрывала — 0:4, но умудрилась взять шесть (!) геймов подряд и довела дело до победы.

Первый после карантина успех принес Ястремской, опубликовавшей недавно фото топлес ради борьбы с расизмом, скромные 2 тысячи 540 евро. В матче за путевку в третий круг одесситка сразится с сильнейшей в противостоянии между словенкой Тамарой Зиданшек (71-я) и Осиан Доден из Франции (116-я).

Кстати, Ястремская сыграет на турнире в Палермо и в парном разряде. Компанию Даяне составит Иоана-Ралука Олару из Румынии (для них это будет первый совместный опыт в паре). Первым соперницами украинско-румынской пары станут Аранта Рус из Нидерландов и Тамара Зиданшек из Словении.

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Фото Jessie 48

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