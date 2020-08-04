Бывший король Испании Хуан Карлос отправился в изгнание

В понедельник, 3 августа, бывший король Испании Хуан Карлос I отправился в добровольное изгнание. Во всяком случае, он сам так назвал решение покинуть страну в письме, которое адресовал своему сыну королю Филиппу VI. Послание Хуана Карлоса было опубликовано пресс-службой королевского двора в тот же день.

«Руководствуясь своим убеждением наилучшим образом служить народу Испании, ее институтам, а также вам как королю, я сообщаю о своем решении отправиться в изгнание за пределы Испании», — написал 82-летний Хуан Карлос.

Он отметил, что к этому его подтолкнули «общественные последствия, связанные с некоторыми эпизодами» из его личной жизни в прошлом. При этом Хуан Карлос не назвал страну, в которую отправился. Испанские СМИ предполагают, что это, скорее всего, Доминиканская Республика.

Адвокат отца короля Испании поспешил заявить, что отъезд Хуана Карлоса не означает бегства от правосудия. Его клиент продолжает сотрудничество со следствием.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в начале июня прокуратура Испании начала расследование в отношении отца короля в связи с предполагаемым получением взятки в размере 100 миллионов долларов. У прокуроров есть основания полагать, что эти деньги Хуан Карлос I получил от правителя Саудовской Аравии в то время, когда еще находился на троне. Испанский монарх посодействовал тому, чтобы компании из Испании взялись за реализацию проекта по строительству высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой на выгодных для Эр-Рияда условиях. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов с лишним.

Но это далеко не единственный из «некоторых эпизодов», испортивших репутацию Хуана Карлоса и вынудивших его отказаться от престола в пользу сына в июне 2014 года. Тогда стало известно о целом ряде супружеских измен короля, занимавшего трон с 1975 года, о его любовницах, а, главное, о тайных счетах в швейцарских банках и офшорах.

Этот скандал подорвал доверие испанцев к институту монархии в целом. Филиппу VI стоило немало усилий вернуть расположение подданных. Он и его семья отказались от роскошного образа жизни, который вел Хуан Карлос. Филипп VI также дал понять, что откажется от отцовского наследства, чтобы не иметь ничего общего с богатством, которое каким-то образом связано с коррупцией. Затем король лишил отца ежегодного жалованья в размере свыше 200 тысяч долларов.

Но новые скандальные подробности и обвинения в отношении Хуана Карлоса свели на нет усилия его сына. В Испании все громче звучат голоса тех, кто требует упразднить монархию. Много и тех, кто требует, чтобы Филипп VI полностью отрекся от отца. Вероятно, решение о добровольном изгнании призвано погасить все эти скандалы или хотя бы помочь королю выпутаться из крайне сложной ситуации, в которую он попал по вине Хуана Карлоса.

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