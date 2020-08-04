Укротил мяч пяткой и «выстрелил»: в далекой Новой Зеландии забит фантастический гол (видео)

Аргентинский форвард Эмилиано Таде забил фантастический гол в поединке любительского чемпионата Новой Зеландии между «Централ Юнайтед» и «Хэмилтон Уондерерс».

Команда 32-летнего нападающего отправила в ворота соперника четыре безответных мяча, но один из голов вышел просто на загляденье. В разгар поединка «Уондерерс» едва ли не всей командой пошли в атаку, но футболисты «Централ Юнайтед» смогли выбить мяч в центр поля. Дальше была ошибка защитника гостей и шедевр от Таде. Аргентинец умудрился, разворачиваясь, укротить мяч пяткой в воздухе и точно «выстрелил» с лета метров с 45.

Отметим, что гол-красавец Эмилиано Таде отнюдь не случаен, если учесть, что в составе профессиональной команды «Окленд Сити», цвета которой он защищает и сейчас, футболист шесть раз подряд выиграл Лигу чемпионов среди клубов Океании. Кроме того, именно Таде принадлежит мировой рекорд по числу выступлений на клубном чемпионате мира (семь раз подряд!). Подобным не могут похвастаться даже Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Черкащины» Игорь Нечай забил гол-красавец в первой украинской лиге.

Фото ФК «Окленд Сити»



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