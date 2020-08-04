- 12:11 Беременная Илона Гвоздева назвала дату родов
- 12:08 «Шахтер» – «Вольфсбург»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 12:08 Из-за необходимости носить маску акцент с губ в макияже сместится на глаза и брови, – визажист Татьяна Бойко
- 12:01 Новый всплеск коронавируса в Украине ожидается в октябре: озвучен прогноз
- 11:59 Зеленский четко объяснил Авакову, кто в Украине президент, — советник Ермака
- 11:27 Подозреваемого в убийстве солдата в Ровенской области отпустили под залог
- 11:25 Накануне нового учебного года в Минздраве напомнили, какие прививки нужно сделать детям
- 11:18 По улицам Киева разгуливает лось: очевидцы показали видео
- 11:12 США, ЕС, Британия и Япония выкупили всю вакцину против коронавируса в мире до середины 2022 года
- 11:07 Укротил мяч пяткой и «выстрелил»: в далекой Новой Зеландии забит фантастический гол
- 11:03 На Луганщине чиновник вымогал сотни тысяч от раненого участника боевых действий на Донбассе
- 10:57 В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента
Укротил мяч пяткой и «выстрелил»: в далекой Новой Зеландии забит фантастический гол (видео)
Аргентинский форвард Эмилиано Таде забил фантастический гол в поединке любительского чемпионата Новой Зеландии между «Централ Юнайтед» и «Хэмилтон Уондерерс».
Команда 32-летнего нападающего отправила в ворота соперника четыре безответных мяча, но один из голов вышел просто на загляденье. В разгар поединка «Уондерерс» едва ли не всей командой пошли в атаку, но футболисты «Централ Юнайтед» смогли выбить мяч в центр поля. Дальше была ошибка защитника гостей и шедевр от Таде. Аргентинец умудрился, разворачиваясь, укротить мяч пяткой в воздухе и точно «выстрелил» с лета метров с 45.
Отметим, что гол-красавец Эмилиано Таде отнюдь не случаен, если учесть, что в составе профессиональной команды «Окленд Сити», цвета которой он защищает и сейчас, футболист шесть раз подряд выиграл Лигу чемпионов среди клубов Океании. Кроме того, именно Таде принадлежит мировой рекорд по числу выступлений на клубном чемпионате мира (семь раз подряд!). Подобным не могут похвастаться даже Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Черкащины» Игорь Нечай забил гол-красавец в первой украинской лиге.
Фото ФК «Окленд Сити»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»