Лукашенко: "Наша планета скатывается к пропасти, Беларусь — донор стабильности"

Во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. Проголосовать разрешено тем избирателям, которые в основной день выборов — 9 августа — не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства. Избирательные участки с 4 по 8 августа будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

В общей сложности на президентских выборах в стране будут действовать более 5 700 участков, из них 44 — за пределами республики.

Ровно в полдень 4 августа президент Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением. Изначально оно было запланировано на апрель, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Темпераментную речь главы государства можно кратко передать такими словами, используя при этом выражения самого Лукашенко. «Наша планета постепенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь спичку и планета взорвется», — сказал он.

Трясет всю планету. США вступили в период протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном. В Северной Африке сохраняются пылающие очаги нестабильности. Нагнетаются страсти вокруг Ирана, Венесуэлы, КНДР. На постсоветском пространстве штормит. А Беларусь — единственное спокойное место в центре Евразии. Россия боится потерять Беларусь, потому что кроме братской республики у нее не осталось союзников. Запад проявляет к Беларуси интерес. Китай рассчитывает на стабильность своего друга. Минск выступает за многовекторность — будем партнерами с Западом, с Китаем и со странами дальней дуги. А Россия всегда останется лавным союзником, кто бы ни был у власти у них в Москве или в Минске. И пусть Кремль променял братские отношения на партнерские.

«Пандемия серьезно проверила на прочность общество Беларуси», — заявил Лукашенко. Мировые игроки используют коронавирус как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. «Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!» — подчеркнул президент.

Лукашенко предложил изменить конституцию страны в ближайшие пять лет. Он уверен, что белорусы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны. «Степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», — подчеркнул он. Поэтому необходим референдум, в ходе которого жители республики определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Он отметил, что власти в ближайший период сделают все необходимое для укрепления, сохранения и приумножения независимости Беларуси, которая была создана на «руинах великой Советской империи». Лукашенко назвал страну «донором стабильности» и «домом с окнами на Восток и Запад».

Но независимость стоит дорого, поэтому нынешним жителям республики необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Выступление Лукашенко стало скрытым призывом голосовать за него, если граждане Беларуси и дальше хотят оставаться «островком стабильности». Как известно, ЦИК Беларуси зарегистрировал в качестве кандидатов в президента действующего главу государства, представительницу оппозиции Светлану Тихановскую и еще сопредседателя общественного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Череченя.

Основная борьба должна развернуться между Лукашенко, который бессменно правит страной с 1994 года, что является самым продолжительным срок пребывания на выборном посту среди всех глав государств в Европе, и Тихановской, вокруг которой впервые в истории Беларуси объединились все оппозиционные силы.

Иностранные наблюдатели уверены в том, что Лукашенко нервничает. Настолько, что рискнул устроить скандал с арестом российских наемников из ЧВК Вагнера. Он обвинил их в «попытке устроить бонйю в центре Минска».

Он опасается массовых акций протеста после 9 августа. Под видом укрепления границы с Россией президент объявил о мобилизации мужчин на 25-дневную срочную службу. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил. По данным журналистов, рассылаются повестки и обзваниваются отдельные граждане. Бывшие военнослужащие должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах. Официально их планируют отправить на 25-дневные сборы. Однако есть основания опасаться того, что Лукашенко захочет использовать их для разгона акций протеста.

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