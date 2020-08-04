Более 60 процентов украинцев считают, что нынешняя власть не может обеспечить им безопасность, – соцопрос RTS

Во вторник, 4 августа, в агентстве «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция социологической компании «RTS» («Роботизированные телесистемы») на тему «Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области». Согласно обнародованным данным, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов получила бы партия «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) — 26,7%. За ней следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) с 21,8% поддержки. На третьем месте «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) с 16,7% голосов. И замыкает четверку лидеров ВО «Батьківщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) с 6,9% поддержки.

Также, согласно полученным данным, на пороге прохождения в следующий состав Верховной Рады оказалась «Партия Шария» — 4,7%. Рейтинг других политических партий менее четырех процентов: «Сила и честь» — 3,6%, «Гражданская позиция» — 2,8%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,5%, «Самопоміч» — 2,0%, «Свобода» — 1,9%, «Голос» — 1,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,1%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «За майбутнє» — 0,8%, «Национальный корпус» — 0,7%.

На вопрос о том является ли Украина, по мнению респондентов, по-настоящему независимым государством, 51,8% опрошенных заявили, что Украина таким государством не является и находится под внешним управлением, при этом 36,9% ответили на вопрос положительно, а 11,3% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Суммарно 61,3% опрошенных заявили о том, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. При этом 35,7% положительно ответили на данный вопрос. Еще 3,1% затруднились дать свой ответ.

61,2% опрошенных полагают, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Для сравнения, положительно на этот вопрос ответило вдвое меньшее количество опрошенных (33,3%).





1−3 августа 2020 года социологическая компания «RTS» («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность — 3,000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,5%.



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