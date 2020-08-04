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В столице Ливана прогремел мощный взрыв: первое видео
В Ливане, переживающем крупнейший политико-экономический кризис, новое ЧП. В Бейруте (столица страны) прогремел мощный взрыв в районе порта. Над местом взрыва видно пламя и столб дыма.
Как сообщает Telegram-канал Navideovidno, взрывной волной повреждены магазины и жилые дома. В окнах разбились стекла, слетели с петель двери, разрушены крыши и перекрытия.
Информации о погибших или пострадавших жителях пока не поступало. Причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в июне 2020 года Международный Институт экономики и мира включил Ливан в пятерку самых опасных стран мира.51
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