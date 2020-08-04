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Деньги

Золото побило очередной ценовой рекорд

19:23 4 августа 2020
золото

Цены на золото на мировых рынках побили очередной рекорд. Как и предполагали аналитики, стоимость драгоценного металла преодолела отметку в 2000 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).

4 августа на торгах на нью-йоркской бирже Comex цены на декабрьские фьючерсы на золото достигли 2015 долларов за тройскую унцию.

Экономисты связывают рост цен на золото с неустойчивостью курса доллара. Глобальные инвесторы вынуждены искать более стабильные и предсказуемые активы. Золото вполне соответствует этому запросу.

Как рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов, в перспективе спрос на золото останется высоким. Есть вероятность, что цены поднимутся до 3000 долларов в течение полутора лет.

Напомним, еще год назад эксперты предупреждали, что торможение глобальной торговли и риски рецессии в мировой экономике заставят инвесторов искать спасения капитала в ценных металлах и особенно в золоте.

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