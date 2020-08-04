Окровавленные люди, выбитые стекла, сорванные крыши: что известно о взрывах в Бейруте (фото, видео)

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремела серия взрывов. Клубы дыма взвились над портом и были видны практически из всех районов большого города. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан вскоре заявил, что «ранения получили очень много людей». Также нанесен огромный материальный ущерб.

Очевидцы рассказывают, что во многих зданиях выбило стекла, сорвало крыши. Обрушились балконы. Все эти разрушения произошли в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва.

Окровавленных людей видели на улицах в центральной части Бейрута довольно далеко от порта. Сообщается, что погибли не менее 10 человек.

Сообщается, что рвануло там, где находятся склады с пиротехникой и взрывчаткой. Что конкретно взорвалось, а также причина случившегося, пока не ясно. Появилась версия, что взрывы могут быть результатом операции израильских спецслужб, но Израиль категорически отрицает свою причастность к трагедии.

Арабские СМИ напоминают, что в пятницу, 7 августа, должны огласить приговор по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. Однако связан взрыв с этим или нет, непонятно.

Харири погиб в результате теракта. Террорист-смертник использовал грузовик, начиненный взрывчаткой. Вместе с премьер-министром погиб еще 21 человек. В организации теракта обвиняется «Хезболла». На скамье подсудимых в Нидерландах, где проходит процесс, находятся четыре человека. Это офицеры отдела спецопераций «Хезболлы».

Ливан уже длительное время переживает тяжелейший экономический кризис, который сопровождается массовой безработицей и стремительным ростом цен. С октября 2019 года ливанский фунт потерял примерно 70% своей стоимости по отношению к американскому доллару.

В стране с прошлой осени проходят акции протеста. Изначально их спровоцировало решение властей ввести налог на телефонные звонки через мессенджеры. Акции переросли в массовые выступления против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которые обвиняются жителями страны в том, что за 30 лет после окончания гражданской войны жизнь большинства ливанцев не изменилась к лучшему.

Протесты вынудили подать в отставку премьер-министра Саада Харири, сына погибшего Рафика Харири. Новое правительство возглавил Хасан Диаб. Но акции продолжились и утихли лишь с распространением коронавируса. Первая с начала пандемии массовая акция протеста прошла в Ливане 6 июня. Она оказалась затяжной и вылилась в крупные беспорядки. Отдельные группы демонстрантов били витрины, затем возвели баррикады и бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Ситуация в Ливане обостряется тем, что у власти находятся представители суннитов. «Хезболла», являющаяся военизированной шиитской организацией, не согласна с политикой правительства по многим вопросам. Возглавляемая ею коалиция имеет в парламенте Ливана почти половину мест.

«Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии, Египте. А вот Россия отказывается признать ее таковой. С 2011 года «Хезболла» активно участвует в сирийском конфликте на стороне Башара Асада. Лидером «Хезболлы» с 1992 года является Хасан Насралла.

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