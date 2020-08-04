Апокалипсис в Бейруте: тысячи погибших и раненых (фото)

Во вторник, 4 августа, министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан заявил, что в результате взрывов в порту Бейрута погибли по меньшей мере 27 человек. Еще около 2 500 жителей ливанской столицы получили ранения. Больницы в городе переполнены.

В больнице Hotel-Dieu возникли столкновения. Раненые пытались попасть внутрь, но их не пустили, потому что свободных коек не осталось. Пострадавших не было возможности разместить даже в коридорах.

Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фахми сообщил, что причиной трагедии стал нитрат аммония, хранившийся несколько лет на одном из портовых складов. Ранее генерал Аббас Ибрагим, отвечающий за национальную безопасность, заявил, что взрывчатые вещества были некоторое время назад конфискованы — их пытались ввезти в Ливан контрабандой.

Ливанцы говорят о национальной катастрофе. Взрывы в Бейруте сравнивают с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в сентябре 1945 года. Местные СМИ сообщают, что отголоски происходящего в столице Ливана ощущались даже на Кипре!

Над портом Бейрута продолжают кружить вертолеты с пожарными и спасателями. Отряды добровольцев ищут выживших и погибших под обломками разрушенных зданий.

«Аль-Джазира» сообщает, что серьезный ущерб нанесен итальянскому судну Orient Queen, которое находилось в порту. Несколько моряков получили ранения и были отправлены в больницу. 69-летний член экипажа Винченцо Орландини заявил журналиста: «Наше судно уничтожено — каюты, общие отсеки, все…»

Правительства разных стран мира предлагают экстренную помощь Ливану. В числе первых был Израиль. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил об этом в эфире одного из телеканалов страны. При этом он вновь подчеркнул, что Израиль не имеет никакого отношения к трагедии, которая произошла 4 августа в Бейруте. По его словам, власти Ливана это знают. «По всей видимости, а это следует из информации, которая поступает из Бейрута, мы имеем дело с инцидентом, вызванным пожаром», — сказал Ашкенази.

Свою помощь Ливану уже предложили Иран, Великобритания и ряд других государств.

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