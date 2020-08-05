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Мир

В Германии заявили о наступлении второй волны коронавируса

2:43 5 августа 2020
Коронавирус в Германии

В Германии, правительство которой решило уже в августе проводить бесплатный тест на коронавирус украинцам, началась вторая волна COVID-19.

Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine заявила глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона.

При этом она констатировала, что число новых случаев заражения COVID-19 последовательно растет, и оно может даже начать угрожать достижениям, которых страна добилась на фронте борьбы с опасным заболеванием.

С этим растет и опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии", — поделилась мнением эксперт.

В то же время, по словам Йона, наступление второй волны коронавирусной инфекции в Германии выражено более слабо по сравнению с первой, пик которой наблюдался в период март-апрель.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о признаках наступления второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, наблюдаемой сейчас в Европе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине вторая волна распространения коронавируса наиболее вероятна с октября. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. При этом он уточнил он, что сейчас система здравоохранения с трудом справляется с нагрузкой даже «первой волны». Также главный санитарный врач призвал соблюдать противоэпидемические меры и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны в Украине.

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