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"Это была бомба": Трамп заявил, что взрывы в Ливане были "ужасным нападением", а не несчастным случаем
Президент США Дональд Трамп, присоединившийся к лидерам других стран в выражения сочувствие народу Ливана после взрыва в Бейруте, назвал трагедию в порту «ужасным нападением» («terrible attack.»).
Об этом передает CNN.
«Позвольте мне начать с выражения глубочайшей симпатии Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, многие люди были убиты, еще сотни получили тяжелые ранения в результате большого взрыва в Бейруте», — сказал Трамп на брифинге во вторник вечером.
После чего добавил: «Похоже на ужасное нападение» («Looks like a terrible attack»).
На вопрос, на каком основании он считает взрыв нападением, а не несчастным случаем, президент сослался на мнение военных чиновников США.
«Я встречался с некоторыми из наших генералов, и их интуиция подсказала, что это не было чем-то вроде производственного взрыва. По их словам, взрыв в Бейруте похож на нападение. Это была какая-то бомба (It was a bomb of some kind)», — заявил Трамп.
VIDEO: President Trump says US generals told him the powerful explosions that rocked Beirut appear to have been caused by a «bomb of some kind».— AFP news agency (@AFP) August 5, 2020
Lebanon has not described the explosions as an attack but «a disaster in every sense of the word»https://t.co/sJSNFXnbVm pic.twitter.com/iEJd53WV94
Также американский лидер отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.
Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.
По итогам заседания правительства Ливана Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тысяч людей получили ранения. Но эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.66
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