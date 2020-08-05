"Это была бомба": Трамп заявил, что взрывы в Ливане были "ужасным нападением", а не несчастным случаем

Президент США Дональд Трамп, присоединившийся к лидерам других стран в выражения сочувствие народу Ливана после взрыва в Бейруте, назвал трагедию в порту «ужасным нападением» («terrible attack.»).

Об этом передает CNN.

«Позвольте мне начать с выражения глубочайшей симпатии Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, многие люди были убиты, еще сотни получили тяжелые ранения в результате большого взрыва в Бейруте», — сказал Трамп на брифинге во вторник вечером.

После чего добавил: «Похоже на ужасное нападение» («Looks like a terrible attack»).

На вопрос, на каком основании он считает взрыв нападением, а не несчастным случаем, президент сослался на мнение военных чиновников США.

«Я встречался с некоторыми из наших генералов, и их интуиция подсказала, что это не было чем-то вроде производственного взрыва. По их словам, взрыв в Бейруте похож на нападение. Это была какая-то бомба (It was a bomb of some kind)», — заявил Трамп.

VIDEO: President Trump says US generals told him the powerful explosions that rocked Beirut appear to have been caused by a «bomb of some kind».



Lebanon has not described the explosions as an attack but «a disaster in every sense of the word»https://t.co/sJSNFXnbVm pic.twitter.com/iEJd53WV94 — AFP news agency (@AFP) August 5, 2020

Также американский лидер отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.

По итогам заседания правительства Ливана Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тысяч людей получили ранения. Но эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

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