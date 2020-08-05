27.63 / 27.88 32.25 / 32.75
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Это была бомба": Трамп заявил, что взрывы в Ливане были "ужасным нападением", а не несчастным случаем

4:20 5 августа 2020
Трамп Дональд

Президент США Дональд Трамп, присоединившийся к лидерам других стран в выражения сочувствие народу Ливана после взрыва в Бейруте, назвал трагедию в порту «ужасным нападением» («terrible attack.»).

Об этом передает CNN.

«Позвольте мне начать с выражения глубочайшей симпатии Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, многие люди были убиты, еще сотни получили тяжелые ранения в результате большого взрыва в Бейруте», — сказал Трамп на брифинге во вторник вечером.

После чего добавил: «Похоже на ужасное нападение» («Looks like a terrible attack»).

На вопрос, на каком основании он считает взрыв нападением, а не несчастным случаем, президент сослался на мнение военных чиновников США.

«Я встречался с некоторыми из наших генералов, и их интуиция подсказала, что это не было чем-то вроде производственного взрыва. По их словам, взрыв в Бейруте похож на нападение. Это была какая-то бомба (It was a bomb of some kind, — заявил Трамп.

Также американский лидер отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.

По итогам заседания правительства Ливана Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тысяч людей получили ранения. Но эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Взрывы в Бейруте

Окровавленные люди, выбитые стекла, сорванные крыши: что известно о взрывах в Бейруте (фото, видео)

Коронавирус в Германии

В Германии заявили о наступлении второй волны коронавируса

аксенов

Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров

вуз

Учебный год в вузах начнется с опозданием: названа дата

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер