Что происходит в Бейруте после рокового взрыва в порту: появилось видео

В столице Ливана Бейруте, где вечером 4 августа, прогремел взрыв, определили причину трагедии и оценили масштабы разрушений. Город объявлен зоной бедствия. Совет безопасности Ливана рекомендует ввести в столице режим чрезвычайного положения и вывести на улицы военных для предотвращения беспорядков и мародерства.

Ливанское издание Daily Star сообщило, что в результате взрыва погибли 78 человек. Есть вероятность, что жертв будет еще больше. Около четырех тысяч ливанцев получили травмы из-за взрывной волны и вызванных ею разрушений. Несколько работников портовых складов считаются пропавшими без вести. Они находились близко к месту трагедии, но тел погибших пока не нашли.

Telegram-канал 360tv.ru показал, как выглядит Ливан после взрыва. Пострадали даже те дома, что находились в 20 километрах от порта.

Наиболее вероятной причиной ЧП называют взрыв аммиачной селитры. Версия о целенаправленной атаке выглядит маловероятной. Президент Ливана Мишель Наим Аун подтвердил, что в порту Бейрута хранились 2750 тонн конфискованного нитратного удобрения. Кристаллическая субстанция, часто используемая подрывниками, более шести лет лежала на складе в порту без соблюдения минимальных правил безопасности. Ливанский лидер считает такую практику неприемлемой.

В местных СМИ была озвучена версия, что взрыв произошел, когда на складе с селитрой проводились сварочные работы. За детонацией последовал масштабный пожар, охвативший складские хранилища.

Напомним, в Украине также были случаи взрыва на складах с аммиачной селитрой. Невзирая на то, что в хранилищах находилось всего несколько тонн удобрения, взрыв был слышен за 15 километров.

Фото dailystar.com.lb, bey_today/Twitter

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