5 августа 2020

Читая биографию сегодняшнего героя нашей ежедневной рубрики, хочется рыдать и плакать. В полном смысле слова. И вы, друзья мои, сейчас поймёте, почему. Ровно 170 лет назад, 5 августа 1850 года, в замке Миромениль близ нормандского городка Турвиля-сюр-Арка родился Анри-Рене-Альбер-Ги-де-Мопассан, более известный всему миру как писатель Ги де Мопассан.

Понятное дело, известным писателем он стал не сразу. Только через 30 лет после рождения он опубликовал свой первый рассказ под названием «Пышка». Рассказ этот наделал много шума. Во-первых, он был с восторгом воспринят читающей публикой и литературными критиками. И, во-вторых, он вызвал открытое негодование со стороны коллег молодого писателя по Морскому министерству, где он уже несколько лет протирал штаны, ненавидя канцелярскую работу и вызывая насмешки у всех, кто считал его увлечение литературой безумной затеей.

Но Ги продолжал неуклонно следовать указаниям своего творческого наставника Гюстава Флобера, который вместе с матерью талантливого юноши задался целью сделать из него всемирно известного писателя. И у них это получилось. Причём, сам Мопассан не очень-то этому и противился. Оставив ненавистную должность в министерстве, он полностью посвятил себя писательскому ремеслу. Только за один 1885 год Ги де Мопассан опубликовал 1500 печатных страниц художественной прозы (и это не считая множества очерков и фельетонов, еженедельно публикуемых им в популярных парижских газетах!). Такого уровня творческой плодовитости не достигали ни Бальзак, ни Диккенс, ни Александр Дюма-старший.

Мопассан быстро стал одним из самых популярных писателей не только во Франции, но и во многих других странах. Его годовой доход достигал 60 тысяч франков, что позволяло ему без труда содержать разорившуюся мать и семью больного брата, а себе покупать большие дома и яхты. Несмотря на изнурительный ежедневный труд, писатель успевал проплывать на вёсельной лодке десятки миль в день, а по вечерам ещё и предаваться любовным похождениям, потом описываемым в новых романах и рассказах.

Правда, такой надрывный труд вскоре начал давать о себе знать. Смерть младшего брата вследствие наследственного психического заболевания потрясла Мопассана, словно напомнив ему о том, что и его самого когда-то ожидает нечто подобное. Так, к сожалению, всё и произошло. После попытки самоубийства он был помещён в психиатрическую клинику. Друзья писателя, решив как-то его поддержать, привезли больного на берег, с которого был хорошо виден «Милый друг» — любимая яхта Мопассана. «Милый друг» тихо покачивался на волнах… Синее небо, ясный воздух, изящные очертания любимой яхты — всё это, казалось, успокоило его… Его взгляд смягчился… Он долго рассматривал свой корабль меланхолическим и нежным взором. Губы его зашевелились, но не произнесли ни слова. Его увели. Он много раз оборачивался взглянуть на «Милого друга». У всех, кто в тот момент окружал Ги, на глазах были слёзы", — вспоминал первый биограф Мопассана Альберт Ломброзо.

Ещё через год писателя похоронили на парижском кладбище Монпарнас. Гениальный английский драматург Бернард Шоу по этому поводу заметил: «Жизнь Мопассана была несравненно трагичнее, чем даже смерть Джульетты…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.