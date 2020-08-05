27.60 / 27.80 32.30 / 32.70
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин приди: сбежавший в Украину Цепкало обратился к Кремлю по поводу выборов Лукашенко

8:26 5 августа 2020
путин цепкало

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало, недавно сбежавший вместе с семьей в Киев, написал письмо в Кремль и предложил Путину поддержать свободные выборы в Беларуси.

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз „плечо“ Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», — приводит текст письма агентство Интерфакс в Беларуси.

Раскритиковав нынешнюю политику Лукашенко, Цепкало надеется найти общий язык с россиянами. Политик верит, что у граждан РФ и белорусов одинаковое понимание идей демократии и общее желание выбирать себе власть.

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя в Facebook письмо Цепкало, признался, что ожидал подобного развития событий.

«Путин приди — вот и дождались… По моему убеждению, это должно было случиться. Но я был оптимистом — думал, что произойдет несколько позже… Чем заканчиваются просьбы Путину „помочь“, я прекрасно знаю на примере Украины. И я категорически не хочу такого сценария в Беларуси», — объяснил Тышкевич.

Эксперт уточнил, что боится в Беларуси «крымского сценария». «Юридическая сила (обращения) равна нулю. Но она не нужна, если будет решение о вторжении. Есть призыв „лидера мнений“ и все такое. Крымский вариант», — добавил политический аналитик.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко рассчитывает переизбраться на новый срок. Основные соперники различными способами отстранены от избирательной гонки.

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

путин цепкало

Путин приди: сбежавший в Украину Цепкало обратился к Кремлю по поводу выборов Лукашенко

ливан

Что происходит в Бейруте после рокового взрыва в порту: появилось видео

Крым, вода

Под Севастополем пересыхают колодцы, но жителей "поят" обещаниями водовода

Вячеслав Негода

Из-за укрупнения районов больше всего шумят местные чиновники, — замминистра

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер