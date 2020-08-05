Путин приди: сбежавший в Украину Цепкало обратился к Кремлю по поводу выборов Лукашенко

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало, недавно сбежавший вместе с семьей в Киев, написал письмо в Кремль и предложил Путину поддержать свободные выборы в Беларуси.

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз „плечо“ Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», — приводит текст письма агентство Интерфакс в Беларуси.

Раскритиковав нынешнюю политику Лукашенко, Цепкало надеется найти общий язык с россиянами. Политик верит, что у граждан РФ и белорусов одинаковое понимание идей демократии и общее желание выбирать себе власть.

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя в Facebook письмо Цепкало, признался, что ожидал подобного развития событий.

«Путин приди — вот и дождались… По моему убеждению, это должно было случиться. Но я был оптимистом — думал, что произойдет несколько позже… Чем заканчиваются просьбы Путину „помочь“, я прекрасно знаю на примере Украины. И я категорически не хочу такого сценария в Беларуси», — объяснил Тышкевич.

Эксперт уточнил, что боится в Беларуси «крымского сценария». «Юридическая сила (обращения) равна нулю. Но она не нужна, если будет решение о вторжении. Есть призыв „лидера мнений“ и все такое. Крымский вариант», — добавил политический аналитик.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко рассчитывает переизбраться на новый срок. Основные соперники различными способами отстранены от избирательной гонки.

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