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Мир

От коронавируса во всем мире умерли уже 700 тысяч человек

8:57 5 августа 2020
эпидемия

Пандемия COVID-19 не стихает. Инфекция унесла уже более 700 тысяч жизней, а общее число заболевших по миру превысило 18 миллионов.

инфографика

За последние сутки более 50 тысяч новых случаев заболевания выявлены в Бразилии и Индии, 21 тысяча новых инцидентов зарегистрирована в США. Такие данные приводит центр исследований COVID-19 в Соединенных Штатах. Всего за сутки подтверждены диагнозы у 167 тысяч заболевших.


Напомним, в Европе опасаются второй волны коронавируса. Украину, согласно прогнозам, новая волна заболеваемости может зацепить в октябре 2020 года.

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