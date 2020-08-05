СМИ рассказали, что взорвалось в порту Бейрута и как это связано с Россией

В Ливане выросло число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута. Погибших уже больше 100, четыре тысячи человек получили травмы. Более сотни жителей Бейрута пропали без вести. Об этом сообщили представители Красного Креста, работающие на месте ЧП. Кроме того, выяснилось, откуда в порту появился взрывоопасный груз, ставший причиной трагедии.

Агентство «Медиазона» узнало, как и когда в порт Бейрута прибыли 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которая и привела к взрыву. Химическое удобрение было выгружено в порту в 2014 году. Селитру везло судно Rhosus из Грузии в Мозамбик. Из-за технических неполадок в пути моряки причалили в Бейруте, а ливанские инспекторы, наведавшись на судно, конфисковали груз. С того времени селитра хранилась в районе 12-го портового причала.

Также журналистам-расследователям удалось узнать о владельце судна Rhosus. Фактическим собственником считается бизнесмен Игорь Гречушкин из российского Хабаровска, сейчас проживающий на Кипре. Судно ходило под флагом Молдовы.

Взрыв случился вскоре после того, как портовые инспекторы получили сигнал о поврежденной двери на складе. 4 августа в помещение хранилища прибыли сварщики. Предполагается, что случайная искра попала на легковоспламеняющиеся предметы, а потом уже пожар привел к детонации селитры.

Напомним, в порту Бейрута вечером 4 августа (около 18.00 по местному времени) прогремела серия взрывов. Были разрушены и повреждены дома в районе порта, пострадали водители и пассажиры автомобилей, застигнутые поблизости от места трагедии.

Фото lbcgroup.tv

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