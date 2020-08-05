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Мир

Вследствие взрыва в Бейруте пострадали украинцы: что об этом известно

14:56 5 августа 2020
ливан бейрут

В столице Ливана Бейруте серией взрывов 4 августа были повреждены жилые дома. Около 300 тысяч человек остались без крова. Среди прочих пострадали здания, в которых проживали украинцы, приехавшие на работу или с другими целями в Ливан. Наши соотечественники отделались сравнительно легко, а вот жилье нуждается в восстановлении. Об этом рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

«Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы, но пострадавших серьезных пока нет… Пока идет речь о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодняшний день серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24».

В Ливане планируют 5 августа объявить траур по погибшим, которых уже более ста. Спасатели продолжают разбор завалов, а потому число жертв может дополнительно возрасти.

По последним данным, в результате взрыва пострадали более 4 тысяч жителей Бейрута. 5 августа будет принято решение о двухнедельном режиме чрезвычайного положения в городе.

Напомним, взрыв в Ливане связывают с аммиачной селитрой, хранившейся в порту без соблюдения техники безопасности. Химикаты в порт привезло судно российского бизнесмена.

Фото AbirGhattas/Twitter

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