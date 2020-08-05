Рассчитывайте на себя: гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака

Четверг, 6 августа, — день хорош для тех, кто привык рассчитывать только на себя и не ждет помощи от других. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам гороскоп на 6 августа.

ОВЕН

Придерживаясь в некоторых вопросах консервативных взглядов, вы рискуете остаться далеко позади. Следует позаботиться от укреплении иммунитета, если не хотите подхватить простуду.

ТЕЛЕЦ

Можете позволить себе немного покапризничать — ваша прихоть, скорее всего, будет исполнена. А уж каким образом, это вас волновать не должно. В решении сложных вопросов внутренний голос подскажет правильное решение.

БЛИЗНЕЦЫ

День не совсем подходит для каких-либо начинаний, а вот для амурных дел — очень даже удачен. Одним он сулит судьбоносную встречу, а другие могут смело делать предложение руки и сердца.

РАК

Появится возможность решить важные финансовые вопросы, некоторым удастся найти дополнительный источник заработка. Следует только держать в секрете свои мысли и планы — существует риск утечки информации, которая может быть использована недоброжелателями.

ЛЕВ

Напряженный день. Старайтесь держать свои эмоции в узде, иначе они могут помешать довести начатое до конца. Но не исключены и приятные моменты. Вполне вероятны денежные поступления, а после обеда вас могут ждать подарки или романтическое свидание.

ДЕВА

День хорош для построения планов, работы над собой. Финансовое положение довольно благоприятное, так что можете смело отправляться по магазинам. Не отказывайте в помощи другим, однако не позволяйте садиться вам на шею.

ВЕСЫ

Подул ветер перемен. Жизнь сейчас открывает перед вами заманчивые перспективы, которыми следует незамедлительно воспользоваться. Не слушайте ничьих советов и не бойтесь идти навстречу неизведанному.

СКОРПИОН

Не стоит выдавать желаемое за действительное, иначе это может привести к досадным ошибкам. Реально взглянув на вещи, вы сумеете изменить ситуацию к лучшему.

СТРЕЛЕЦ

Неплохой день, но не исключены какие-то трудности или проблемы, с которыми вы, впрочем, сумеете легко справиться. Серьезный подход ко многим вещам вызывает уважение у окружающих, благодаря чему растет ваш авторитет.

КОЗЕРОГ

Трудиться в этот день вам, скорее всего, не захочется. Вот и не заставляйте себя. Если организм требует передышки, постарайтесь ее устроить.

ВОДОЛЕЙ

День не подходит для дальних поездок, подписания договоров или ведения важных переговоров. Лучше посвятить время укреплению семейных или дружеских связей, восстановлению отношений. Вечером могут неожиданно нагрянуть гости.

РЫБЫ

День хорош для реализации планов и удовлетворения амбиций. Однако не идите напролом, старайтесь действовать спокойно и тактично — только так можете рассчитывать на успех. Отличное время для того, чтобы начать избавляться от лишних килограммов.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.

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