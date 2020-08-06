Взрывы в порту Бейрута, прогремевшие 4 августа, унесли жизни по меньшей мере 135 человек. Еще около 5 000 получили ранения различной степени тяжести. По оценкам городских властей, примерно 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Правительство Ливана оценивает ущерб примерно в 4 миллиарда долларов!

В эпицентре взрывов находилось крупнейшее зернохранилище в Ливане. Оно полностью разрушено

Точнее масштаб последствий трагедии определить на данном этапе вряд ли возможно. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Ливан на протяжении последних нескольких лет переживает глубокий экономический кризис. «Жизнь в стране, которую некогда называли Швейцарией Ближнего Востока, уже давно дошла до состояния, которое в целом можно назвать катастрофическим. Электричество в домах появляется лишь на несколько часов в день, при этом миллиарды ливанских фунтов исчезают таинственным образом со счетов государственной электроэнергетической компании. Улицы загромождены мусором, в то время как уже несколько десятилетий обсуждается новая система его утилизации. Национальная валюта за несколько месяцев теряет 80% своей стоимости, а цены ежедневно растут», — пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

При этом взрывы, которые сравнимы со взрывом небольшой атомной бомбы (по оценкам специалистов, их мощность всего в пять раз меньше, чем была у бомбы, сброшенной американцами 75 лет назад на Хиросиму), сравняли с землей порт Бейрута, который был важнейшим пунктом в системе снабжения Ливана.

Страна граничит с Сирией, которая уже почти 10 лет находится в состоянии гражданской войны, и Израилем, давно блокирующим всевозможные поставки в Ливан из-за опасений, что они предназначаются для «Хезболлы», признанной террористической организацией многими государствами, включая США, Великобританию, Германию, Канаду. Остаются морской и воздушный пути. Но теперь порт Бейрута надолго выведен из строя.

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В эпицентре взрывов, как выяснилось, находилось крупнейшее зернохранилище в Ливане. Оно полностью разрушено. Страна, которая закупает более 80% пшеницы для внутренних нужд за рубежом, оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Хлеб и до этой трагедии в Бейруте был дефицитом.

И не только он один. Ливан давно уже почти ничего не производит сам. Страна полностью зависит от импортных поставок. Особенно плохо обстоят дела с медикаментами. Купить их в аптеках крайне сложно. Люди предлагают в обмен на упаковку лекарств или пачку подгузников новенькие телевизоры!

И вот в таких условиях ливанцам предстоит теперь восстанавливать сотни домов и улиц в Бейруте. Местные жители считают, что это практически невозможно. Они не верят своему правительству, своим политикам, справедливо возлагая на них ответственность за плачевное состояние, в котором находится страна. Даже если другие государства оперативно окажут обещанную Ливану помощь, нет никаких гарантий, что выделенные деньги будут направлены по назначению. Если такое все же случится, их все равно не хватит надолго.

На предупреждения экспертов об опасности взрыва никто не отреагировал

Пока ливанское правительство занято поиском виновных. Руководство порта отправлено в полном составе под домашний арест. Предварительное расследование вскрыло вопиющую халатность. Причину взрывов, собственно, уже можно считать установленной. Взорвались 2 750 тонн нитрата натрия (аммиачной селитры), которые хранились на складе № 12 в порту на протяжении шести лет!

Историю этого взрывоопасного груза удалось восстановить в деталях в считанные часы. Селитра в мешках прибыла в Бейрут в сентябре 2013 года на борту судна Rhosus. Ходило оно под молдавским флагом, но принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину, который тогда вел свои дела из Хабаровска. Команда состояла преимущественно из российских моряков, но были там и украинские граждане. Капитаном Rhosus являлся россиянин Борис Прокошев.

Судно, на котором селитра была доставлена в Бейрут

С ним связалось российское агентство ТАСС. Прокошев подтвердил, что аммиачную селитру загрузили на судно в Грузии и взяли курс на Мозамбик. Он признает, что техническое состояние Rhosus оставляло желать лучшего, но разрешение на рейс было получено. В ходе плавания он получил приказ от Гречушкина зайти в Бейрут и взять там дополнительный груз. Хабаровский бизнесмен решил еще немного подзаработать.

«Груз оказался для нас неподъемным, мы его не смогли принять», — рассказал Прокошев. Уже в Бейруте команда узнала, что предыдущему экипажу Гречушкин несколько месяцев не выплачивал зарплату. В ливанском порту также выяснилось, что хабаровский бизнесмен отказался оплачивать штраф, неустойку за отказ от груза, портовый сбор. Он также не заплатил лоцману и агенту, с которым договаривался о дополнительном грузе.

Игорь Гричушкин

Ливанский суд наложил на Rhosus арест. На протяжении последующих 11 месяцев Прокошев и его моряки были вынуждены жить на судне. Гречушкин на связь с ними не выходил. Чтобы выжить, команде пришлось продать часть топлива. Они также наняли местного адвоката. За три месяца он добился для них разрешения покинуть Ливан. «Мы закрыли на замки все помещения на судне, ключи я отдал миграционной службе, документы все были в каюте. После этого мы улетели. Я потом адвокату писал, и он мне сказал, что судно разгрузили», — заявил Прокошев.

Действительно, суд принял решение конфисковать груз. Мешки с аммиачной селитрой отправили на склад № 12. Произошло это уже в конце 2014 года. Сразу после этого несколько экспертов и портовых чиновников предупреждали различные инстанции об опасности взрыва в Бейруте из-за ненадлежащего хранения химических продуктов. Но на их сигналы никто не отреагировал.

Рабочие возле склада с аммиачной селитрой

Что касается Гречушкина, то он и вовсе запустил процедуру банкротства своей компании и уехал с женой на Кипр, где благополучно живет по сей день. На звонки и запросы в мессенджерах в связи с трагедией в Бейруте бывший судовладелец не отвечает.

Жена Игоря Гречушкина

Американский эксперт, профессор химии Джимми Окслей из университета штата Род-Айленд утверждает, что при нормальных условиях хранения и обычной температуре нитрат аммония не может легко воспламениться. Он полагает, что произошло нечто, вызвавшее опасную химическую реакцию. Изучив видео с места трагедии, Окслей пришел к выводу, что первый взрыв и последовавший за ним пожар могли быть вызваны искрами от сварочного аппарата либо зажженной петардой. Ливанские СМИ сообщают, что 4 августа у склада № 9 действительно проводились сварочные работы. Очевидно, сварщиков никто не предупредил о характере содержимого складского помещения № 12, располагавшегося в непосредственной близости…

Портовые склады и прочие сооружения, включая зернохранилище, разрушены полностью. В радиусе примерно 6−7 км здания получили серьезные повреждения. Это касается и главной торговой улицы Бейрута, на которой расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе. В радиусе 20 км срывало крыши и выбивало стекла. Взрывная волна докатилась до аэропорта Бейрута. В терминалах также выбило стекла. Получил повреждения и затонул итальянский лайнер Orient Queen, стоявший в порту. В Никосии на Кипре в домах двигалась мебель, дрожали и вылетали стекла. Местные жители решили, что произошло землетрясение. Сейсмологи затем сообщили, что сила ударной волны взрывов в Бейруте соответствовала магнитуде подземного толчка величиной 3,3 балла по шкале Рихтера.

Больницы ливанской столицы переполнены. В день взрывов медикам одной из них — Hotel-Dieu — пришлось отказать в медицинской помощи окровавленным пострадавшим. Возникли столкновения, врачи пытались объяснить, что свободных коек не осталось даже в коридорах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рассказала о взрыве в порту украинка, живущая в Бейруте.

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