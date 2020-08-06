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Политика

Букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского стать мэром Киева

16:56 6 августа 2020
Пальческий
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Известная букмекерская компания «Фаворит» обновила коэффициенты на победу кандидатов на должность столичного городского головы, которые пройдут 25 октября этого года. Об этом говорится на сайте компании.

Интересен тот факт, что букмекеры, которые неплохо разбираются в электоральных настроениях, верят в шансы Андрея Пальчевского. Так, согласно последним данным, шансы известного бизнесмена и общественного деятеля Пальчевского стать мэром значительно выросли. На такой результат принимают ставки с коэффициентом 2,5, против 4,0, которые за него «давали» раньше.

Значительно меньше верят в кандидата от партии «Сила и Честь» Игоря Смешко — 6,00. Намного ниже уровень доверия у кандидата от партии «Слуга народа» Ирины Верещук. На ее победу дают до 15,00. Шансы Сергея Притулы и Алексея Гончаренко оценивают «как призрачные», а потому коэффициент составляет целых 50,00.

В то же время букмекеры расценивают попадание политической силы «Победа Пальчевского» в Киевсовет как свершившийся факт, а потому принимают ставки на то, что удастся набрать более 6,5%, с коэффициентом 1,87.

Напомним, 1 июля в эфире телеканала ZIK из пула «каналов Медведчука» Андрей Пальчевский сообщил о намерении создать собственную партию.

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Букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского стать мэром Киева

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