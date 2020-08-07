Требовал освободить детей Палестины: во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Ставшая «привычной» для многих украинцев ситуация с появлением «террориста» в общественном месте повторилась во французском городе Гавр: там вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Bred.

Об этом передает «Медуза» со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что 34-летний захватчик потребовал «освободить палестинских детей, незаконно удерживаемых в Израиле», а также допустить палестинцев моложе 40 лет на Храмовую гору в Иерусалиме.

La banque où a lieu la prise d'otages se situe à deux de la place de l'hôtel de ville la police sur place nous confirme qu'une femme a été libérée et que le RAID est sur place pic.twitter.com/JgX1T6Oclo — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

Также он просил скутер, чтобы покинуть место происшествия.

Преступник ранее попадал в поле зрения полиции и спецслужб за ношение оружия, похищение и связи с исламистами. Он имеет «психологические расстройства биполярного типа»,

В заложники были взяты шесть человек. Позднее преступник отпустил четверых из них, а еще один из заложников сбежал сам. Освобожденные не пострадали.

Через шесть часов злоумышленник отпустил последнего заложника и сдался полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение банка в Киеве, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

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