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Требовал освободить детей Палестины: во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Ставшая «привычной» для многих украинцев ситуация с появлением «террориста» в общественном месте повторилась во французском городе Гавр: там вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Bred.
Об этом передает «Медуза» со ссылкой на Le Figaro.
Сообщается, что 34-летний захватчик потребовал «освободить палестинских детей, незаконно удерживаемых в Израиле», а также допустить палестинцев моложе 40 лет на Храмовую гору в Иерусалиме.
La banque où a lieu la prise d'otages se situe à deux de la place de l'hôtel de ville la police sur place nous confirme qu'une femme a été libérée et que le RAID est sur place pic.twitter.com/JgX1T6Oclo— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
Также он просил скутер, чтобы покинуть место происшествия.
Преступник ранее попадал в поле зрения полиции и спецслужб за ношение оружия, похищение и связи с исламистами. Он имеет «психологические расстройства биполярного типа»,
В заложники были взяты шесть человек. Позднее преступник отпустил четверых из них, а еще один из заложников сбежал сам. Освобожденные не пострадали.
Через шесть часов злоумышленник отпустил последнего заложника и сдался полиции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение банка в Киеве, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.3
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