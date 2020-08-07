27.54 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Ученые определили самый мощный "водопад" на Земле, и это не Виктория

3:41 7 августа 2020
Underwater falls

Несмотря на то, что водопад Виктория в Замбии (ширина — около 1800 метров) считается самым широким на планете, а Анхель в Венесуэле (979 метров) — самым высоким, настоящая пальма первенства должна принадлежать не им, а подводному «водопаду», окруженному водой и находящемуся глубоко под поверхностью моря между Исландией и Шотландией.

Именно об этом говорят результаты исследования ученых Стокгольмского университета, пишет ScienceAlert.

В статье отмечается, что в месте, где Норвежское море соединяется с северной частью Атлантического океана, есть узкий и глубокий пролив, через который непрерывным потоком текут воды. Они настолько плотные и холодные, что стремительно опускаются на самое дно. Этот поток пересекает одну из самых глубоких частей хребта Гренландия-Шотландия и создает массивный подводный каскад. Фактически, вода падает в Атлантику с высоты 840 метров.

До сих пор считалось, что наполнение канала на Фарерском берегу происходит главным образом из-за потока холодной воды, проходящего вдоль западной стороны канала. Однако, новые исследования показывают, что большая часть водопада на Фарерских островах на самом деле управляется восточно-исландским потоком, который «стреляет» холодной водой в канал через глубокое, похожее на струю океаническое течение.

«Это было любопытное и очень захватывающее открытие, особенно с учетом того, что очень похожая структура потока существует в проливе Дания», — Леон Чафик, соавтор исследования из Стокгольмского университета.

Исследователи отмечают, что соседний пролив, спрятанный между Исландией и Гренландией, и идущий параллельно Фарерскому каналу, является домом еще одного крупного водопада, который в четыре раза больше водопада Анхель (около четырех километров). Когда его холодные воды встречаются с водами, прошедшими мимо Фарерских островов на другой стороне Исландии, два потока образуют мощное течение, стремящееся в Атлантику. Вместе эти две ключевые артерии играют решающую роль в циркуляции океана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном необычном водопаде, который находится в Йосемитском национальном парке в Калифорнии (США). Это впечатляющая природная достопримечательность, именуемая «Лошадиным хвостом» (Horsetail Fall), где сверху вместо воды извергается лава «огня».

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кадр из сериала «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным

Не только Ефремов: пять звезд, которых сгубил алкоголь (фото)

Алина Гросу

Алина Гросу на отдыхе впечатлила фигурой в купальнике (фото)

Дмитрий Песков

"А что такое ЧВК "Вагнера"?": у Путина отличились дерзким заявлением о задержанных в Беларуси наемниках

Underwater falls

Ученые определили самый мощный "водопад" на Земле, и это не Виктория

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер