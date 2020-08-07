Ученые определили самый мощный "водопад" на Земле, и это не Виктория

Несмотря на то, что водопад Виктория в Замбии (ширина — около 1800 метров) считается самым широким на планете, а Анхель в Венесуэле (979 метров) — самым высоким, настоящая пальма первенства должна принадлежать не им, а подводному «водопаду», окруженному водой и находящемуся глубоко под поверхностью моря между Исландией и Шотландией.

Именно об этом говорят результаты исследования ученых Стокгольмского университета, пишет ScienceAlert.

В статье отмечается, что в месте, где Норвежское море соединяется с северной частью Атлантического океана, есть узкий и глубокий пролив, через который непрерывным потоком текут воды. Они настолько плотные и холодные, что стремительно опускаются на самое дно. Этот поток пересекает одну из самых глубоких частей хребта Гренландия-Шотландия и создает массивный подводный каскад. Фактически, вода падает в Атлантику с высоты 840 метров.

До сих пор считалось, что наполнение канала на Фарерском берегу происходит главным образом из-за потока холодной воды, проходящего вдоль западной стороны канала. Однако, новые исследования показывают, что большая часть водопада на Фарерских островах на самом деле управляется восточно-исландским потоком, который «стреляет» холодной водой в канал через глубокое, похожее на струю океаническое течение.

«Это было любопытное и очень захватывающее открытие, особенно с учетом того, что очень похожая структура потока существует в проливе Дания», — Леон Чафик, соавтор исследования из Стокгольмского университета.

Исследователи отмечают, что соседний пролив, спрятанный между Исландией и Гренландией, и идущий параллельно Фарерскому каналу, является домом еще одного крупного водопада, который в четыре раза больше водопада Анхель (около четырех километров). Когда его холодные воды встречаются с водами, прошедшими мимо Фарерских островов на другой стороне Исландии, два потока образуют мощное течение, стремящееся в Атлантику. Вместе эти две ключевые артерии играют решающую роль в циркуляции океана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном необычном водопаде, который находится в Йосемитском национальном парке в Калифорнии (США). Это впечатляющая природная достопримечательность, именуемая «Лошадиным хвостом» (Horsetail Fall), где сверху вместо воды извергается лава «огня».

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