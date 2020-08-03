7 августа 2020

Сегодня этому красавцу исполняется ровно 60 лет. Но он по-прежнему молод, энергичен, красив, талантлив и неуёмен во всём — в творчестве, в занятиях спортом, в ухаживании за женщинами. Он счастлив — в кино, в музыке (слышите, несколько лет назад начал записывать диски!), в литературе (уже опубликовал несколько книг!) и даже в личной жизни. Почему даже? Потому что с этим у него порой случались определённые проблемы. Когда он ещё только пришёл на кастинг «Секретных материалов» и его спросили «Случались ли с вами паранормальные явления?», он откровенно признался: «Да. Однажды я влюбился». И это было абсолютной правдой.

Роль главного героя — агента ФБР Фокса Малдера — он тогда всё-таки получил, и эта роль вскоре принесла ему всемирную известность, а с ней и несколько «Золотых глобусов», и персональную звезду на голливудской «Аллее славы». А что касается влюблённости, то главной женщиной в его жизни была не партнёрша по «Секретным материалам» Джиллиан Андерсон (сыгравшая там роль агента Даны Скалли), как думали многие, а совершенно другая актриса — Теа Леони. Была и остаётся до сих пор, несмотря на несколько разрушений их семьи (из-за его сексуальной гиперактивности, от которой ему даже пришлось лечиться) и следовавших за этим попыток снова сойтись. Официально они пребывают в разводе, хотя продолжают поддерживать тёплые отношения и вместе воспитывать дочь и сына.

Не знаю, догадались вы или нет, друзья мои, но речь я веду о прекрасном американском актёре Дэвиде Духовны. Вы не поверите, но актёром он вообще никогда не собирался быть. Вот писателем — да. Тем более, что мама Маргарет, эмигрантка из шотландского Абердина, преподавала литературу для небогатых жителей Манхеттена, а отец Амрам Духовны, уроженец Бруклина, и вовсе был публицистом и драматургом, издавшим несколько романов, в том числе и автобиографический. Дедушка Дэвида по отцу, Мойше Духовны, эмигрировавший в Штаты из украинского Бердичева, был журналистом ежедневной еврейской газеты, выходившей в Нью-Йорке на идише. Так что все мечты самого Дэвида были связаны с писательским трудом. Ради этого он сначала поступил в Принстонский университет, после которого закончил аспирантуру уже в Йельском университете, став магистром английской литературы. Кстати, для того, чтобы оплачивать дорогое обучение, ему пришлось поработать и ночным сторожем, и разносчиком продуктов, и даже барменом. А затем, когда диссертация на учёную степень доктора философии была уже практически готова, Дэвид вдруг увлёкся театром и, бросив всё, с головой окунулся в актёрскую жизнь. Ну, а что с ним происходило потом, вам уже хорошо известно.

По мнению друзей, он никогда не относился к себе слишком серьёзно. И это многим казалось в нём привлекательным. Представьте только, как он характеризовал своё происхождение: «Я наполовину шотландец и наполовину еврей, так что лучше денег у меня не просить…» Когда его спрашивали о возможных родственниках в России, он порой говорил: «Я нередко чувствовал себя наполовину русским». Но, узнав о том, что происходило на киевском Майдане, и особенно о событиях в Крыму и на Донбассе, Дэвид Духовны в апреле 2014 года заявил: «Я вырос, думая, что я русский, но только сейчас понял, что всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.