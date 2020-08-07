Избавьтесь от ненужного: гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака

Пятница, 7 августа, может принести интересные идеи. Также день хорош для построения планов и избавления от всего ненужного. Читайте эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака здесь, а сейчас «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 августа.

ОВЕН

Не спешите принимать решения и не ждите от этого дня мгновенных результатов. Следует проявить аккуратность при работе с электроинструментами.

ТЕЛЕЦ

Вы способны многих привлечь на свою сторону, что поможет быстрее достигнуть желаемого. Старайтесь больше времени уделять своим близким.

БЛИЗНЕЦЫ

На вас, вероятнее всего, могут оказывать давление, навязывая свою точку зрения, которая в корне отличается от вашей. Постарайтесь спокойно дать достойный отпор таким людям, приведя им неоспоримые аргументы.

РАК

Первая половина дня благоприятна для деловой активности, можно решать вопросы в различных инстанциях. Следите за питанием, не экспериментируйте с едой — велик риск аллергических реакций.

ЛЕВ

Может возникнуть некоторое недопонимание с окружающими. Старайтесь не нервничать по этому поводу, а спокойно и четко донести до них свои требования. Не исключены денежные поступления, а также получение важной для вас информации.

ДЕВА

Не стоит изобретать велосипед, лучше воспользоваться для достижения задуманного проверенными методами. Вечер сулит приятное времяпрепровождение в дружеской компании.

ВЕСЫ

Вы сможете найти новых деловых партнеров или единомышленников, заручиться поддержкой влиятельных лиц. А вот в личных отношениях прийти к согласию будет нелегко. Старайтесь не доводить дело до конфликта.

СКОРПИОН

День может оказаться довольно напряженным. Не исключено, что придется менять свои планы, подстраиваясь под обстоятельства. Вечер посвятите полноценному отдыху. Успокаивающая музыка или прочтение книги помогут вернуть внутреннюю гармонию.

СТРЕЛЕЦ

Сосредоточиться на чем-то одном и довести до конца начатое окажется довольно затруднительно, так как вас постоянно могут отвлекать по пустякам. В семейных отношениях старайтесь быть терпимыми и воздержитесь от критики.

КОЗЕРОГ

День может выдаться довольно беспокойным — то и дело будут появляться какие-то новые дела. Вероятны романтические знакомства, не исключено даже начало серьезных отношений.

ВОДОЛЕЙ

Вашим успехам можно только позавидовать. За что бы ни взялись — во всем вас ждет отличный результат. Удачными окажутся сделки купли-продажи, сумеете извлечь очень неплохую выгоду.

РЫБЫ

Если дел невпроворот, не хватайтесь за все и сразу, поберегите силы и нервы. Составьте четкий график и неукоснительно следуйте ему. Позаботьтесь о состоянии сердечно-сосудистой системы, так как возможны скачки артериального давления.

Хорошего вам дня!

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