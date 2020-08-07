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Политика

Верещук может выиграть местные выборы в Киеве, — Гордон

15:33 7 августа 2020
Верещук может выиграть местные выборы в Киеве,&nbsp;— Гордон
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Партия «Слуга народа» может выиграть местные выборы благодаря нардепу Ирине Верещук. Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон в эфире на телеканале «НАШ».

«В Киеве они (партия „Слуга народа“. — Авт.) могут выиграть благодаря Ирине Верещук. Потому что эта фигура неординарная. Мне нравится она. Вот здесь может быть интересно», — сказал Гордон.

Также Дмитрий Гордон прогнозирует, что во второй тур выборов киевского городского головы могут пройти Виталий Кличко и Ирина Верещук.

«Первое место у Кличко — 47%, второе место Пальчевский — 14%, третье место Верещук — 10,7%. Затем Омельченко, Попов и так далее. Верещук имеет хорошие шансы для рывка. Пальчевский имеет хорошие шансы для падения. Я думаю, что во втором туре мы увидим Кличко и Верещук. Потому что, как я и говорил, мы можем увидеть две фигуры, которые перевернут вообще все понимание о выборах», — подчеркнул он, комментируя данные последних социологических исследований.

Относительно шансов на победу Верещук в битве за кресло столичного градоначальника Гордон отметил, что многое зависит от нее самой, а она готова драться.

Напомним, 16 июля 2020 года Ирина Верещук победила в партийном праймериз. Победителя праймериз определяли путем тайного голосования, учитывая при этом результаты последних социологических исследований.

По словам президента Владимира Зеленского, именно у Верещук пока самый высокий рейтинг в Киеве среди всех претендентов от «Слуги народа».

«Спасибо всем, победа будет за нами», — сказала сама госпожа Верещук, комментируя свою победу в праймериз.

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