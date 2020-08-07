За что бы вы ни взялись, все получится: гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака

Суббота, 8 августа, — звезды в этот день будут благосклонны к представителям всех знаков зодиака. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака. Гороскоп на каждый день читайте здесь

ОВЕН

Благоприятный день для новых встреч и знакомств, также удачными окажутся дальние поездки. Гороскоп рекомендует воздержаться от экстремальных видов спорта, так как сегодня велик риск получить травму.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь больше слушать, а не говорить. Тем более следует молчать о своих финансовых успехах и о личной жизни. Не исключены разногласия с близкими из-за каких-то бытовых проблем, постарайтесь все это решить мирным путем.

БЛИЗНЕЦЫ

Желательно провести этот день в тихой домашней обстановке. Это поможет привести в порядок мысли и чувства, спокойно обдумать планы на будущее.

РАК

Прежде чем браться за новый проект, нужно как следует обдумать все риски и правильно рассчитать свои силы. В противном случае рискуете остаться у разбитого корыта.

ЛЕВ

Для достижения задуманного старайтесь выбирать надежные и проверенные методы. Вечер желательно посвятить общению с друзьями — заряд позитивных эмоций вам будет обеспечен надолго.

ДЕВА

Хороший период для саморазвития и самообразования. Новые романтические отношения могут сыграть важную роль в вашей жизни.

ВЕСЫ

День подходит для общения, ведения различных переговоров. Однако не пытайтесь с кем-либо вступать в споры — только зря потеряете время и нервы. Финансовое положение сейчас довольно стабильное, поэтому можете позволить себе поход по магазинам.

СКОРПИОН

Можно начинать новые дела — они окажутся весьма интересными в плане реализации, да и проблем с их решением возникнуть не должно. Представится шанс сделать много полезного не только для себя, но и для других, за что, конечно же, вам будут безмерно благодарны.

СТРЕЛЕЦ

Звезды сегодня благосклонны к вам. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках. Проявите осторожность при общении с малознакомыми людьми, не следует делиться с ними своими сокровенными мыслями.

КОЗЕРОГ

Без чувства юмора вам в этот день никак не обойтись. Оно поможет в решении сложных моментов, а также благодаря ему сумеете даже наладить полезные связи. Если возникли проблемы со здоровьем, неукоснительно следуйте советам врача, не занимайтесь самолечением.

ВОДОЛЕЙ

Найдите достойное применение своим талантам и способностям. Только следует проявить особую осторожность при обращении с огнем и при работе с острыми и режущими предметами.

РЫБЫ

Постарайтесь в этот день рационально распределить свои силы. Не оставляйте решение каких-то мелочей на потом, иначе в скором времени они могут превратиться в серьезную проблему.

Хорошего вам дня!

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