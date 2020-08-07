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За что бы вы ни взялись, все получится: гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака
Суббота, 8 августа, — звезды в этот день будут благосклонны к представителям всех знаков зодиака.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака.
ОВЕН
Благоприятный день для новых встреч и знакомств, также удачными окажутся дальние поездки. Гороскоп рекомендует воздержаться от экстремальных видов спорта, так как сегодня велик риск получить травму.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь больше слушать, а не говорить. Тем более следует молчать о своих финансовых успехах и о личной жизни. Не исключены разногласия с близкими из-за каких-то бытовых проблем, постарайтесь все это решить мирным путем.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно провести этот день в тихой домашней обстановке. Это поможет привести в порядок мысли и чувства, спокойно обдумать планы на будущее.
РАК
Прежде чем браться за новый проект, нужно как следует обдумать все риски и правильно рассчитать свои силы. В противном случае рискуете остаться у разбитого корыта.
ЛЕВ
Для достижения задуманного старайтесь выбирать надежные и проверенные методы. Вечер желательно посвятить общению с друзьями — заряд позитивных эмоций вам будет обеспечен надолго.
ДЕВА
Хороший период для саморазвития и самообразования. Новые романтические отношения могут сыграть важную роль в вашей жизни.
ВЕСЫ
День подходит для общения, ведения различных переговоров. Однако не пытайтесь с кем-либо вступать в споры — только зря потеряете время и нервы. Финансовое положение сейчас довольно стабильное, поэтому можете позволить себе поход по магазинам.
СКОРПИОН
Можно начинать новые дела — они окажутся весьма интересными в плане реализации, да и проблем с их решением возникнуть не должно. Представится шанс сделать много полезного не только для себя, но и для других, за что, конечно же, вам будут безмерно благодарны.
СТРЕЛЕЦ
Звезды сегодня благосклонны к вам. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках. Проявите осторожность при общении с малознакомыми людьми, не следует делиться с ними своими сокровенными мыслями.
КОЗЕРОГ
Без чувства юмора вам в этот день никак не обойтись. Оно поможет в решении сложных моментов, а также благодаря ему сумеете даже наладить полезные связи. Если возникли проблемы со здоровьем, неукоснительно следуйте советам врача, не занимайтесь самолечением.
ВОДОЛЕЙ
Найдите достойное применение своим талантам и способностям. Только следует проявить особую осторожность при обращении с огнем и при работе с острыми и режущими предметами.
РЫБЫ
Постарайтесь в этот день рационально распределить свои силы. Не оставляйте решение каких-то мелочей на потом, иначе в скором времени они могут превратиться в серьезную проблему.
Хорошего вам дня!
Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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