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Мир

"Завскладом я не буду": Лукашенко ответил по поводу переговоров с Путиным об объединении России с Беларусью

21:34 7 августа 2020
лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен на должность второго лица в гипотетическом объединенном российско-белорусском государстве. Пост спикера парламента или вице-президента в таком объединении Лукашенко приравнивает к должности заведующего складом.

«Я бы никогда на это не согласился. Я завскладом не буду», — заявил Лукашенко в эфире программы «В гостях у Гордона».

Более того, президент Беларуси не верит в саму возможность единого государства с ежегодной ротацией Путина и Лукашенко на высшем посту.

«В политике, особенно с Россией, такого никогда бы не было. Эта „объединенка“ невозможна. Если бы я даже согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов, народ перезрел. Это было возможно 20−25 лет назад. А сейчас нет», — добавил Лукашенко.

Напомним, политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк в интервью «ФАКТАМ» высказывал мнение, что в объединенном государстве России и Беларуси Лукашенко могут предложить пост вице-президента.

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