- 21:34 "Завскладом я не буду": Лукашенко ответил по поводу переговоров с Путиным об объединении России с Беларусью
- 21:16 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 21:10 «Манчестер Сити» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:57 Путин об этом знает: в Украине указали на слабое место Зеленского
- 20:41 Задержанный в Одессе педофил-иностранец работал в парке детских аттракционов
- 20:32 Оккупанты хотят забрать у кумы Путина 10 гектаров дорогой земли в Крыму: раскрыты детали
- 19:45 В Индии при посадке разбился самолет с двумя сотнями туристов
- 19:24 19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки
- 19:01 «После 24 часов в воде сильно жгло кожу»: киевлянин установил рекорд, проплыв за сутки 55 км
- 18:36 В Беларуси задержали украинских журналистов: первые подробности
- 18:18 Шмыгаль заявил о готовности поставлять воду в Крым, но назвал одно условие
- 17:57 Участник бойцовского клуба напал на полицейских: подробности ЧП на трассе под Киевом
"Завскладом я не буду": Лукашенко ответил по поводу переговоров с Путиным об объединении России с Беларусью
Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен на должность второго лица в гипотетическом объединенном российско-белорусском государстве. Пост спикера парламента или вице-президента в таком объединении Лукашенко приравнивает к должности заведующего складом.
«Я бы никогда на это не согласился. Я завскладом не буду», — заявил Лукашенко в эфире программы «В гостях у Гордона».
Более того, президент Беларуси не верит в саму возможность единого государства с ежегодной ротацией Путина и Лукашенко на высшем посту.
«В политике, особенно с Россией, такого никогда бы не было. Эта „объединенка“ невозможна. Если бы я даже согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов, народ перезрел. Это было возможно 20−25 лет назад. А сейчас нет», — добавил Лукашенко.
Напомним, политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк в интервью «ФАКТАМ» высказывал мнение, что в объединенном государстве России и Беларуси Лукашенко могут предложить пост вице-президента.39
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 3 м/с С
Давление: 752 мм