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В России задержание наемников ЧВК Вагнера назвали "провокацией третьей страны"
Ситуация с задержанием наемников ЧВК Вагнера, которых президент Беларуси Александр Лукашенко обещал передать в случае доказанности их вины Украине, была спровоцирована из третьей страны с целью осложнить отношения Москвы и Минска.
Такое заявление сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает РБК.
«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — сказал он.
Также дипломат поделился откровениями о том, что «за рубежом» пытались нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям двух стран, но Россия «не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период.
По словам посла, российские дипломаты 6−7 августа встретились с задержанными россиянами, «которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках».
По мнению Мезенцева, проверка Следственного комитета России подтвердит «заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты» россияне.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель МВД Артем Шевченко заявил о том, что задержанные в Беларуси члены ЧВК Вагнер участвовали в войне на Донбассе против Украины и пытали наших защитников. Также он отметил, что у государства есть веские доказательства, чтобы экстрадировать россиян в Украину.69
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