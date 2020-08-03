8 августа 2020

Стыдно признаться, но с кошками я почему-то не дружу по жизни. Как-то так уже сложилось, и ничего поделать с этим не могу. Да, честно говоря, и не пытаюсь. Но не считаться с кошачьей мудростью было бы просто нелепо. А ещё, говорят, они бывают добрыми и наблюдательными. Ну, насчёт кошачьей доброты ничего сказать не могу. А вот по поводу их наблюдательности… На себе даже пришлось испытать. Когда во время посещения императорского дворца в прекрасном японском городе Киото вдруг заметил, как кошки, искусно нарисованные в углах огромных залов (прямо под потолком!), не сводили с меня своих, казалось, абсолютно живых кошачьих глаз. И укрыться от них было практически невозможно — любое передвижение человеку по залу сопровождалось внимательным взглядом четырёхлапых хранителей истории…

Сегодня, во Всемирный день кошек, решил я вам пересказать старинную японскую притчу, услышанную во время той памятной экскурсии от седобородого профессора, сопровождавшего меня в поездке по Японии. Однажды старая мудрая кошка, лёжа на траве, наблюдала за маленьким шустрым котёнком, кругами гонявшим по залитой солнцем лужайке.

— Что ты делаешь? — спросила кошка его.

— Пытаюсь поймать свой хвост! — ответил котёнок.

— Но зачем?

— Как зачем? — удивился малыш. — Мне сказали, что хвост — это моё счастье. И если я сумею поймать свой хвост, значит, и счастье окажется в моих лапах…

— Знаешь, когда я была юной, — старая кошка мечтательно закатила глаза, — мне тоже говорили, что счастье прячется в моём хвосте. Ты даже представить не можешь, на что я шла, пытаясь поймать его! Не ела, не пила, только и делала, что с утра до вечера гонялась за своим хвостом. А он, как на грех, всё ускользал и ускользал от меня. И в какой-то момент я, отчаявшись, просто пошла, куда глаза глядят. И знаешь, что я заметила?

— Что? — котёнок внимательно ловил каждое слово рассказчицы, словно боясь упустить главное.

— Я заметила, что, куда бы я ни шла, мой хвост везде следовал за мною… Нам вовсе не нужно бегать за своим счастьем. Самое важное в жизни — выбрать правильную дорогу, и тогда счастье всегда будет по ней идти вместе с тобой.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.