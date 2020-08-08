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Поставки воды в Крым: Чубаров жестко ответил на условия Шмыгаля
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что гуманитарная катастрофа в оккупированном Крыму продолжается уже шесть лет. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался за поставки воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.
«Объясните премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове длится уже больше шести лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации захватили Крым. И суть этой гуманитарной катастрофы заключается не в прекращении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ — коренной народ Крыма, а также этнических украинцев», — написал Чубаров в Facebook.
По его словам, «устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение осуществляемых российскими оккупантами экологических разрушений, искусственного изменения этнического состава населения Крыма, языковой и религиозной дискриминации возможно только одним путем — деоккупации Крыма».
Как писали «ФАКТЫ», ранее оккупационная администрация Крыма признала, что водохранилища на полуострове в критическом состоянии из-за падения уровня воды. Спасать решили резервуары под Симферополем, перекачав туда воду из Тайганского водохранилища, питавшего восточную часть Крыма.687
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