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Взрыв в Бейруте: расследованием происшествия займется Интерпол
В пострадавший от взрывов Бейрут прибудет специализированная группа Интерпола. Полицейские помогут Ливану в расследовании трагедии 4 августа, в идентификации жертв и в оказании помощи пострадавшим.
В Интерполе напомнили, что у них есть опыт реагирования на похожие трагические инциденты. В 2019 году команда полицейских работала в Кении, где в столице в отеле Riverside взорвалась бомба. Также группа полицейских приехала в Эфиопию помогать в расследовании крушения рейса ET302 Ethiopian Airlines.
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате серии взрывов в столице Ливана погибло более 150 человек, много пропавших без вести. Свыше четырех тысяч жителей пострадали от взрывной волны и вызванных разрушений.
Взрыв повредил историческую часть города, разрушил порт, задеты жилые дома, больницы, офисные центры. Жилья лишились около 300 тысяч человек.
Фото news.un.org77
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