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Дочь российского олигарха попала на реабилитацию из-за проблем с наркотиками
Дочь российского олигарха и долларового миллиардера Игоря Кесаева призналась, что употребляла наркотики и попала в зависимость от психоактивных препаратов. Сейчас 17-летняя Кристина после курса в наркологической клинике проходит реабилитацию, совмещая ее с отдыхом в Турции.
«Как вы все знаете, у меня были некоторые проблемы с наркотиками, мне было очень тяжело. Я прошла все стадии психологической ломки. Когда я попала в реабилитацию, мне было безумно страшно, и я не знала, как дальше жить. Трезвость для меня было чем-то ужасным, если честно», — откровенничает Кристина на своей странице в Instagram.
Сейчас девушка сформулировала для себя принцип: «даже одна доза — это слишком много». «Вначале это все круто и весело, но потом появляются очень неприятные последствия, которых я не пожелаю даже врагу», — рассказала она.
Отец Кристины Игорь Кесаев входит в ТОП-30 богатейших людей России по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 3,5 млрд долларов. Кесаев является совладельцем крупнейшего в России табачного дистрибьютора, в бизнес-группу входить сеть продовольственных маркетов «Дикси».
Напомним, ранее из-за проблем с наркопрепаратами внезапно скончалась известная диджей и модель Playboy. А в США от передозировки умерла 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл — внучатая племянница 35-го президента Джона Кеннеди.
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