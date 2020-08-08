27.50 / 27.73 32.23 / 32.76
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дочь российского олигарха попала на реабилитацию из-за проблем с наркотиками

11:03 8 августа 2020
кристина кесаева

Дочь российского олигарха и долларового миллиардера Игоря Кесаева призналась, что употребляла наркотики и попала в зависимость от психоактивных препаратов. Сейчас 17-летняя Кристина после курса в наркологической клинике проходит реабилитацию, совмещая ее с отдыхом в Турции.

кесаева

«Как вы все знаете, у меня были некоторые проблемы с наркотиками, мне было очень тяжело. Я прошла все стадии психологической ломки. Когда я попала в реабилитацию, мне было безумно страшно, и я не знала, как дальше жить. Трезвость для меня было чем-то ужасным, если честно», — откровенничает Кристина на своей странице в Instagram.

кесаева

Сейчас девушка сформулировала для себя принцип: «даже одна доза — это слишком много». «Вначале это все круто и весело, но потом появляются очень неприятные последствия, которых я не пожелаю даже врагу», — рассказала она.

кесаева

Отец Кристины Игорь Кесаев входит в ТОП-30 богатейших людей России по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 3,5 млрд долларов. Кесаев является совладельцем крупнейшего в России табачного дистрибьютора, в бизнес-группу входить сеть продовольственных маркетов «Дикси».

Напомним, ранее из-за проблем с наркопрепаратами внезапно скончалась известная диджей и модель Playboy. А в США от передозировки умерла 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл — внучатая племянница 35-го президента Джона Кеннеди.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рефат Чубаров

Поставки воды в Крым: Чубаров жестко ответил на условия Шмыгаля

кристина кесаева

Дочь российского олигарха попала на реабилитацию из-за проблем с наркотиками

бывший король Испании Хуан Карлос

5 тысяч любовниц и 20 внебрачных детей: почему бывший король Испании Хуан Карлос оказался в изгнании (фото)

лифт

На Одесчине оборвался лифт с ребенком внутри: детали и фото ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер