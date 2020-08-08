27.50 / 27.73 32.24 / 32.74
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Всю суть путинской России показали на митинге в Хабаровске: сеть впечатлило видео

13:29 8 августа 2020
холодильник

В российском Хабаровске жители уже пятую субботу подряд выходят на митинг против центральной власти. Протесты с каждым разом становятся все более колоритными. 8 августа в сети показали новую креативную инсталляцию с митинга. Творение неизвестного автора символизирует противостояние телепропаганды и пустого холодильника.

Холодильник обвешан открытками о российских псевдоуспехах: запасах оружия, нанотехнологиях, имперских амбициях, крымской «стройке века». А вот внутренним наполнением не похвастаешься: продуктов нет, и даже мышь повесилась от безысходности. Видео с митинга приводит блогер Vitauskas в Twitter.

В сети оценили хабаровский креатив.

Напомним, масштабные акции протеста в Хабаровске начались 11 июля после ареста губернатора Сергея Фургала. Сначала митинг задумывался как поддержка Фургала, теперь же на акциях появились плакаты с призывами к соседним регионам и намеки, что пора прекращать всей страной кормить Москву.

371

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

холодильник

Всю суть путинской России показали на митинге в Хабаровске: сеть впечатлило видео

Пункт пропуска

Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом: что важно знать

коронавирус

Все люди находятся в зоне риска: врач указал на парадокс коронавируса

подсолнечник

Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер