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Всю суть путинской России показали на митинге в Хабаровске: сеть впечатлило видео
В российском Хабаровске жители уже пятую субботу подряд выходят на митинг против центральной власти. Протесты с каждым разом становятся все более колоритными. 8 августа в сети показали новую креативную инсталляцию с митинга. Творение неизвестного автора символизирует противостояние телепропаганды и пустого холодильника.
Холодильник обвешан открытками о российских псевдоуспехах: запасах оружия, нанотехнологиях, имперских амбициях, крымской «стройке века». А вот внутренним наполнением не похвастаешься: продуктов нет, и даже мышь повесилась от безысходности. Видео с митинга приводит блогер Vitauskas в Twitter.
Креатив 99 lvl! Вся путинская Россия в одной инсталляции на митинге в Хабаровске pic.twitter.com/fSGT2rbxIpAugust 8, 2020
В сети оценили хабаровский креатив.
Напомним, масштабные акции протеста в Хабаровске начались 11 июля после ареста губернатора Сергея Фургала. Сначала митинг задумывался как поддержка Фургала, теперь же на акциях появились плакаты с призывами к соседним регионам и намеки, что пора прекращать всей страной кормить Москву.371
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