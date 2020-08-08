Всю суть путинской России показали на митинге в Хабаровске: сеть впечатлило видео

В российском Хабаровске жители уже пятую субботу подряд выходят на митинг против центральной власти. Протесты с каждым разом становятся все более колоритными. 8 августа в сети показали новую креативную инсталляцию с митинга. Творение неизвестного автора символизирует противостояние телепропаганды и пустого холодильника.

Холодильник обвешан открытками о российских псевдоуспехах: запасах оружия, нанотехнологиях, имперских амбициях, крымской «стройке века». А вот внутренним наполнением не похвастаешься: продуктов нет, и даже мышь повесилась от безысходности. Видео с митинга приводит блогер Vitauskas в Twitter.

Креатив 99 lvl! Вся путинская Россия в одной инсталляции на митинге в Хабаровске pic.twitter.com/fSGT2rbxIp August 8, 2020

В сети оценили хабаровский креатив.

Напомним, масштабные акции протеста в Хабаровске начались 11 июля после ареста губернатора Сергея Фургала. Сначала митинг задумывался как поддержка Фургала, теперь же на акциях появились плакаты с призывами к соседним регионам и намеки, что пора прекращать всей страной кормить Москву.

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