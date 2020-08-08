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В Беларуси второй раз за неделю задержали главу штаба Тихановской
В Минске второй раз за неделю задержали Марию Мороз — главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Напомним, в ночь на 8 августа из Беларуси депортировали украинских журналистов телеканала «Настоящее время», задержанных в гостинице Минска.
Как сообщил штаб политика в Telegram, Мороз задержали для участия в административном процессе, и доставили в Центральное РОВД Минска.
6 августа Мороз была задержана около посольства Литвы в Минске. По словам помощницы Тихановской, к ней подошли люди, представившиеся сотрудниками МВД, которые «провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушений при проведении массовых мероприятий».
Позже женщину отпустили, однако уже 7 августа милиция задержала начальника штаба другого кандидата в президенты, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня Николая Лысенкова.
Напомним, 9 августа станет основным днем голосования на выборах президента Беларуси. Действующий президент Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал о ссорах в Путиным, захвате Крыма и выборах в Беларуси.60
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